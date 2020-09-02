元大銀啟動新興科技應用發展五年計畫 斥資億元投資

元大金 (2885-TW) 期下元大銀行今 (2) 日宣布，為全力衝刺數位金融發展，今 (2020) 年啟動投資逾億元規模的「新興科技應用發展五年計畫」，並訂出數位服務等四大主軸，力拚普惠金融。

元大銀行的「新興科技應用發展五年計畫」，將挾實體分行通路服務與集團資源整合優勢，期以「內部優化、對外助攻」，擴大財管與個金業務規模，並且規劃出四大主軸、八個工作小組，區分為短、中、長期目標於五年內執行完成。

所謂「新興科技應用發展計畫」四大主軸，分別為數位服務、業務行動平台、機器人流程自動化 (RPA)、網路基礎建設暨雲端應用。

元大銀行說明，其中，數位服務方面，以目前取得的 19 項金融科技創新專利為基礎，深耕線上申辦、網路銀行、行動銀行等數位平台流程優化，提升數位通路客戶體驗，打造場景金融，以創造金融生態圈。

而因應各項新興科技發展作業，必須建構在於穩固的網路環境下，所以網路基礎建設暨雲端應用即扮演相當重要的角色，元大銀行將採用新一代的 SDN 網路架構，以支援金融科技光速需求，另透過軟硬體設備雲端化，節省建置時間與管理成本，並達到彈性化擴充、動態調整頻寬資源，為業務雲端應用奠定基礎。