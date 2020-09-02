仲琦8月營收重返10億元大關 挹注明泰站穩30億元續創單月新高

網通廠仲琦 (2419-TW) 8 月營收重返 10 億元大關，月增 12%、年增 8.4%，也同步帶動明泰 (3380-TW) 8 月營收來到 31.77 億元，續寫單月新高，月增 5.2%、年增 144%。

仲琦前 8 月營收 59 億元，年減 16.9%，受惠 Wi-Fi 6 搭配 2.5G 快速上網無線纜線數據機設備，對北美和歐洲的運營商出貨放量，加上越南廠稼動率提升，推升營運表現。

明泰也受惠仲琦挹注，加上交換器、業務持穩，8 月成長動能延續，連二月站穩 30 億元大關，續創新高，前 8 月營收 189.07 億元，年增 94.8%，同步創高。

明泰在 8 月也正式併入佳世達 (2352-TW)，可望進一步挹注佳世達 8 月營收，而為了整合集團網通資源，佳世達也新增網事業群，可望進一步強化明泰、仲琦營運動能。

佳世達認為，明泰在網通領域具備乙太網路交換器、行動通信、寬頻網路等產品、仲琦則在 Cable 領域的布局、以及子公司互動的專業系統整合，可以補上 CT 通訊技術的產品和服務，並與智慧解決方案互相配合。