裕隆華創車電完成董監改選 蔡文榮接任董座

裕隆集團為推進與鴻海集團成立合資公司，裕隆 (2201-TW) 旗下子公司華創車電今 (3) 日召開股東臨時會，通過華創擁有的車型技術資產與模具共 76.32 億元，將讓與華創與鴻海 (2317-TW) 擬新設立的合資公司，而華創也完成第七屆董事及監察人選舉，由台灣納智捷總經理蔡文榮接任董事長一職。

裕隆說明，鑑價價格分別為車型技術資產公允價值區間介於 58.84-66.1 億元、模具公允價值為 11.82 億元，預計讓與損失約 78.6 萬元；而讓與的具體目的主要是新設合資公司營運所需資產，以其作價入股。

另一方面，因應華創股權結構改變，會中進行董監全面改選，台灣納智捷成為主要股東，依公司治理，改由台灣納智捷總經理蔡文榮接任華創董事長。

裕隆已於 8 月 17 日的董事會中通過，以直接及間接方式對華創車電增資，分別由裕隆汽車直接對華創車電現金增資 56.24 億元，以及以不動產作價方式出資 18.5 億元，合計共對華創車電增資 74.74 億元，同時，透過子公司納智捷汽車對華創車電以資產包括車型技術資產與模具作價方式增資 52.27 億元，接下來，華創將以總價值 76.32 億元的車型技術資產及模具，投資與鴻海新設的合資公司，預計合資公司年底前完成設立。

裕隆說明，新成立合資公司資本總額為 155.76 億元，由鴻海以現金出資 79.44 億元，持股權 51%，而裕隆以華創車電技術開放平台資產作價出資 76.32 億元，占股權 49%。

裕隆強調，雙方將以互補優勢攜手掌握 EV 電動車市場的潛在商機，提供整車研發設計、開放平台共用化和生態系服務。