東洋子公司創益取得減肥藥和解金 全年虧損收斂

台灣東洋 (4105-TW) 轉投資子公司創益 (6566-TE) 過去代理跨國製藥公司衛采製藥 (Eisai Inc.) 的減肥藥沛麗婷，因該藥品被美國 FDA 點名可能增加罹癌風險，產品被回收下架並遭衛福部撤銷許可證，創益今 (4) 日公告，已與衛采製藥達成和解，預計第 4 季取得和解金，將有助全年虧損收斂，東洋轉投資認列虧損金額也將減少。

衛采製藥 (Eisai) 旗下減肥用藥沛麗婷處方藥，今年初遭美國 FDA 點名，可能對患者增加罹癌風險，衛采製藥為求保險決定退出美國市場；創益基於安全考量，通知醫院停止開立處方籤用藥，並回收所有藥品，初估回收影響的金額達 1.37 億元。

創益表示，與衛采製藥協商討論後，已完成和解協議，衛采將依承諾支付回收產品、現有庫存、過去臨床、申請藥證等相關費用，不過未透露實際金額。

創益今年除有和解金入帳，將銷售自費四價流感疫苗及 3 款胃藥，其中，3 款胃藥分別為艾胃逆服咀嚼錠、胃逆舒口服懸浮液及胃逆舒清涼咀嚼錠，由於藥品療效優於市面現有藥品，已陸續鋪貨至診所，創益目標明年市占率將從目前的 10%，提升至 50%。

看準國人施打疫苗需求提升，東洋今年首度搶進自費疫苗市場，並代理國際四價流感疫苗進口，由創益進行銷售，法人看好，創益在和解金入帳、銷售四價流感疫苗及上市 3 款胃藥，全年營運虧損有望收斂，東洋持股創益 38.12%，認列虧損金額也同步減少。

創益上半年營收 5313 萬元，年減 59.28%；稅後虧損 761 萬元，虧損較去年同期大幅收斂，每股純益 0.28 元。