內行人挑保單 四大重點報你知

許多民眾都知道需要定期檢視自己和家人的保單，看看有沒有需要補強或更換的地方，但是在請業務員分析之前，若自己也能增強一些注意事項，將有助於雙向溝通，也能幫助民眾分辨哪些業務員是內行的、哪些卻是多餘的推銷，買保險網表示，有四項民眾在挑選人身保險時常會疏忽的地方，檢視保單時應該仔細留意。

一、自負額

「自負額」有許多形式，其中，常見的「扣減式」是指保險理賠時，被保險人需自行先負擔一點金額，保險公司再針對超過自負額的範圍來賠償，且有上限。自負額經常出現在財產保險上，除了提醒當事人要小心外，還可防止一些「故意」行為發生。

例如，小亨購買扣減式自負額 3000 元的保單，某天不幸發生意外，住院期間共花了 20000 元，那麼小亨便得自己出 3000 元，然後保險公司再於限定的額度內，賠償剩下的 17000 元給小亨。

買保險網表示，人身保險裡較常出現自負額的險種，多為醫療險附約，主要是為了讓被保險人再增加些保障額度，不用因為哪天出現高額開銷而煩惱。不過仔細想想，人都已經生病或發生意外了，這時若還要自己先掏一筆錢，才能獲得剩下的理賠，實在很不方便。雖然自負額的立意可以理解，但目前市面上有許多醫療險和意外險的商品，在出事後不僅沒要求自負額，同時還能用副本來理賠。因此在有許多選擇的情況下，熟悉保險市場的內行人，通常就不太會選擇含自負額的保單了。

二、正本理賠

在保險裡談到「正本」這詞時，是指醫院開出的醫療收據只會有一份，而「副本」就是拿正本收據去影印，再請醫院蓋上與正本相符的章。需要詳細對照收據才能理賠的，通常都是實支實付型保單，且理賠收走後就不會再把收據還回來，所以想投保兩張以上的實支實付保單時，就必須確保至少有一家願意收副本。

三、額度過高的終身壽險

如果不是有特殊用途或投資理財，通常不太需要買額度過高的終身壽險。壽險的用意是保障自己哪天不幸辭世後，利用保險金解決遺留下來的家庭責任問題，像是未繳完的房屋貸款、負債、孩子長大所需的生活費、教育費等，都需要靠壽險保險金來解決，而要滿足這些需求，通常都要幾百萬元才夠，但終身壽險若要買這樣的額度，保費可能會令人吃不消。

所以內行人要解決責任問題的話，通常都會買「定期壽險」而非「終身壽險」。但有時在罐頭保單裡，還是會看到終身壽險出現，這是因為組合保單時，總要有一個主約，而主約能選擇的商品較少，或是會有各種投保規定，所以就會出個「最低額度」的終身壽險來符合投保規則，但重點此仍是其它定期險的附約。

四、缺乏門診手術保障或門診手術額度太低

受到健保制度及醫療技術進步的影響，許多以前要住院一、兩天的手術，如今都可以透過門診手術就解決，像是小兒疝氣、肛門廔管手術、白內障移植水晶體等等。醫療險的原則是住院才理賠，而目前許多醫療實支的保單，為了因應這趨勢，都含有「門診手術」的保障，如果攤開保單內容時，發現缺乏這一項可就要注意了。另外此項目保障額度若太低，只有一、兩萬元的話，也很容易發生被保險人必須另外掏錢補貼的窘況。