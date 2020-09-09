〈數位教育轉型〉台具備完整產業鏈優勢 科技四強聯手推動

谷歌 (GOOG-US) 今 (9) 日宣布攜手廣達 (2382-TW)、宏碁 (2353-TW)、聯發科 (2454-TW) 共組 Chromebook 產業鏈，並啟動台灣教育數位轉型計畫，協助台灣基礎教育邁入下一個 10 年發展，宏碁董事長陳俊聖會中表示，台灣在 Chromebook 教育發展上，具備完整產業鏈優勢。

陳俊聖指出，這次四方合作，對筆電、教育產業鏈有兩大意義，第一，近期教育筆電、Chromebook 供不應求，零組件也持續缺貨，這次計畫採用的宏碁 Chromebook Spin 311，將大量採用聯發科晶片，有助穩定供貨、強化效能，而疫情也加速教育數位轉型發生，四方合作也可望強化台灣產業鏈能量。

廣達董事長林百里表示，這次計畫是由谷歌領頭，並由聯發科提供 CPU 等關鍵零組件、廣達負責設計組裝、宏碁則負責行銷推廣，計畫推出的 Chromebook 零組件也幾乎都是台灣製作，有助台灣產業進一步發展。

林百里致詞時指出，30 多年來第一次參與產品發表會，對廣達、對台灣教育產業都有很大的意義，因 Chromebook 是以雲端為中心、筆電為終端設備，這與廣達近年推動的雲端運算、廣達文教基金會推廣的教育數位轉型不謀而合。

聯發科資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑也表示，疫情讓遠端辦公、遠端學習成為新常態，聯發科已與廣達、宏碁合作多年，提供 Chromebook 所需的 CPU 處理器、電源管理器、WiFi、未來 5G 收發器等關鍵零組件，也希望為台灣教育盡一份心力。

根據計畫內容，谷歌、廣達、宏碁、聯發科首波預計捐贈 500 台 Chromebook 設備給需要的國中小學，並量身打造 Chromebook 專屬的 IoT 實驗課程。