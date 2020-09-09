面板景氣回溫 友達8月營收寫今年新高、群創登近兩年高

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今 (9) 日公布 8 月營收，受惠面板價量齊揚，雙虎大尺寸面板出貨量維持今年高檔，帶動 8 月營收均創下今年單月新高，且站穩 240 億元大關，其中，群創更創下近 22 個月新高。

友達 8 月合併營收 242.53 億元、月增 5.92%、年增 0.47%，為近 14 個月新高，累積今年前 8 個月合併營收 1643.42 億元，年減 10.17%，出貨方面，8 月大尺寸面板包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等，出貨量逾 1146 萬片、月增 2.6%，中小尺寸面板出貨量約 940 萬片、月減 7.7%。

群創 8 月合併營收為新台幣 244.41 億元，月增 2.81%、年增 16.13%，為 2018 年 10 月以來單月新高，累積今年前 8 個月合併營收 1654.89 億元，年增 0.49%，出貨方面，大尺寸合併出貨量約 1249 萬片、月減 2.1%，中小尺寸合併出貨量 2526 萬片，月增 5.2%。

雙虎對後市都釋出正向展望，認為面板產業谷底已過，下半年需求樂觀，目前供應鏈供給緊張，產能近滿載，看好面板價格將續正向發展，未來 1-2 年面板供需也可望維持健康狀態。

法人同樣看好，在筆電、平板等遠距 IT 商機延續，加上電視需求回溫，帶動面板報價持穩下，看好面板廠營運最快第 3 季就可望單季轉虧為盈，相關需求可望延續至明年首季。

另一方面，中小尺寸面板廠今也公告 8 月營收，彩晶 8 月營收達 19.05 億元，月增 29.23%、年增 46.08%，累計今年前 8 月營收 104.55 億元、年增 2.01%；凌巨 (8105-TW) 8 月營收則達 5.95 億元，月增 7.77%、年減 20.69%，累計今年前 8 月營收 44.86 億元、年減 24.99%。