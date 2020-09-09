廣越8月營收登11個月高點 旺季動能延續9月估續強

羽絨衣成衣代工大廠廣越 (4438-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收，受惠進入旺季、品牌客戶訂單回穩，營收達 18.13 億元，月增 2.3%、年減 19.7%，來到 11 個月新高，廣越表示，9 月旺季動能延續，營收可望進一步成長。

廣越主管表示，雖然整體景氣持續受疫情影響，但目前部份品牌客戶訂單能見度回穩轉為明朗，加上進入旺季，預計 9 月營收可望進一步回升；廣越前 8 月營收 86.05 億元，年減 19.6%。

廣越指出，目前以市場來看，中國市場復原情況優於歐美，受疫情影響相對輕微，以品牌客戶來看，愛迪達 (adidas) 依舊是最大客戶，金額也成長最多。

展望全年，廣越維持先前全年營收年減 25% 看法，不過，公司認為，今年將是谷底，明年可望重返成長，依照目前訂單來看，愛迪達可望保持成長、戶外大客戶 The North Face 也將重返成長。

因應消費型態改變以及因應防疫需求，廣越除了開始生產睡衣、毯子、被子等居家用品，也研發新增個人防護設備 (PPE) 產品，包含高階防護衣、手術衣等醫療服飾產品，預計最快第四季通過美國 FDA 認證。