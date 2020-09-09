〈遠傳亞太結盟〉NCC：需先完成電信管理法審核 才可共頻共網

遠傳 (4904-TW) 上週宣布入股亞太電 (3045-TW) 將合作 5G 共頻共網，對此，NCC 今 (9) 日表示，此合作案牽涉到《電信管理法》，遠傳與亞太電需先符合該法、並通過審查後，才可進行共頻共網。

NCC 過去透過《電信法》規範電信商，不過為讓電信商在營運上更有彈性，日前通過《電信管理法》，允許業者 5G 共頻共網，此外，考量電信管理法甫上路，新、舊法規有過渡期，因此 NCC 讓電信業者依照各自營運計畫，3 年內完成電信管理法審查。據悉，台灣大本周已通過電信管理法審查，中華電、遠傳、亞太電則已遞件申請。

NCC 指出，遠傳與亞太電合作案，因涵蓋股權轉讓、共頻共網、公司組織及營運計畫變更等，所有項目需通過電信管理法審查後，才可開始 5G 共頻共網。

亞太電總經理黃南仁日前喊出，與遠傳攜手合作，力拚 11 月 5G 開台，對此，NCC 僅回應，只要文件備齊，就可加快審查速度。

針對電信業者呼籲調降頻率使用費，NCC 表示，頻率使用費牽涉到立法院訂定稅入額度，但頻率使用費已逐年調降，過去每頻寬 1067 萬元，去年已調降至 723 萬元。