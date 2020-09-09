臻鼎-KY在台投資先進軟板廠 首期規模達117億元 明年動工

PCB 廠臻鼎 - KY（4958-TW）今 (9) 日公告返台在南科園投資先進軟板廠的規模，預計第一期計畫將投資人民幣 27.39 億元（折合新台幣 117.21 億元），最快在今年底取得用地並於 2021 年動工，並在 2023 年完工投產。

PCB 硬板部分，臻鼎 - KY 也將擴大投資其江蘇淮安園區內超薄線路板生產規模，由子公司鵬鼎公司加碼新增投資金額人民幣 6.56 億元（約新台幣 28 億元），擴充超薄板產能投資，臻鼎 - KY 對淮安新廠的投資規模也擴大到 16.14 億元人民幣 (69.07 億元新台幣)。

臻鼎 - KY 主管指出，對台灣軟板廠的投資案，最快今年底取得使用土地，2021 年動工 ， 2023-2024 年投產。

臻鼎 - KY 主管指出，對於淮安新廠的投資案原爲人民幣 9.58 億元，並已完成興建廠房及設備進駐，今年第四季即可量產，決定增加投資人民幣 6.56 億元擴充設備及產能，預計增加投資新增的產能在明年第一季開出。

臻鼎對於江蘇淮安新廠的投資案，主要將生產超薄硬供 Mini LED 背光板巨量移轉使用，看好此 Mini LED 背光板未來在顯示屏的高度成長性，也促使臻鼎 - KY 加碼投資。

同時，臻鼎 - KY 今天也決議對在台灣的鵬鼎科技現金增加 30 億元，使台灣鵬鼎科技的股本 15 億元增加到 45 億元，主要是未來臻鼎 - KY 在南台灣的軟板廠投資案將透過台灣鵬鼎科技來執行。

台灣鵬鼎科技爲臻鼎科技在台早已設立的子公司，原股本爲 15 億元，主要爲研發、財務及接單工作，並未設立生產線提供產能，本次臻鼎大動作在南科投資近 120 億元設軟板廠，則是將由台灣鵬鼎科技這個在台灣的現地法人來執行。