彩晶今年可望維持獲利 午盤前強攻漲停

面板市況回溫，中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 在終端市場需求恢復，帶動 8 月營收衝上近 31 個月新高，加上實施庫藏股利多消息激勵下，今 (10) 日股價開高走高，午盤前強攻漲停，日前也宣布將南科閒置廠房出售給台積電 (2330-TW)，市場看好，彩晶將擺脫上半年虧損，全年可望維持獲利。

第 3 季為傳統面板旺季，雖然中小尺寸價格反彈力道不及大尺寸面板，但價格相對持穩，隨著出貨量放大，彩晶看好，下半年營運將逐步好轉，可望優於上半年，並持續強化工控、車載產品布局。

除受惠面板景氣回溫外，彩晶日前也公告將出售南科閒置廠區給台積電，處分利益 14.4 億元，估貢獻彩晶每股純益約 0.46 元，可彌補上半年虧損，全年可望維持獲利。

彩晶日前也宣布買回庫藏股，擬買回 15 萬張庫藏股，買回期限為 8 月 4 日至 9 月 30 日，買回區間為 6-10 元，截至本周二 (8 日) 已買回逾 11 萬張，執行率約 73.67%。

彩晶 8 月中小尺寸面板出貨達 7738 萬片，月增 72.5%，大尺寸顯示器面板及自有品牌出貨也達 23 萬片，月增 165.7%，加上價格持穩，推升彩晶 8 月營收達 19.06 億元，月增 29.23%、年增 46.08%，為近 31 個月高點，累計前 8 月營收達 104.55 億元，年增 2.01%，重回成長態勢。