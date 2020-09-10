又一家國家隊混充中國製口罩牟利 豪品逾400萬片流入市面

繼加利科技後，又爆出另一家口罩國家隊豪品公司，也把進口中國製非醫用口罩混充為台灣製醫用口罩牟利，推估有 400 多萬片流入市面，根據經濟部調查，應未流入實名制通路，負責人昨 (9) 日已坦承犯行，以 200 萬元交保。

加利日前將中國製口罩偽造成 MIT 醫用口罩，並流入實名制通路，引發軒然大波，中央流行疫情指揮中心為此安排民眾前往衛生所及藥局換貨，指揮官陳時中日前透露，還有另 1 家廠商也進口數量不少的非醫用口罩，流向不明。

檢調查獲，國家隊成員之一的豪品，自中國進口 718 萬片口罩，目前倉庫存放 300 多萬片，推估逾 400 萬片已經流入市面。豪品口罩外盒上有註記「台灣製造」及「醫用」，成人、兒童尺寸皆有販售。

據悉，豪品是後期才加入口罩國家隊，日配額僅 1 萬片，加利風波後，經濟部主動查廠，發現豪品流向有問題，隨即移送檢調，工廠負責人對犯行坦承不諱，以 200 萬元交保。

口罩混充事件層出不窮，衛福部日前公布新規範，所有 MIT 醫用口罩須強制標示醫用 (MD) 及台灣製造 (MIT)，將於近 2 週內實施。此外，經濟部也將推動全面流向管理措施，口罩來源及流向將無所遁形。