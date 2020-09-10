電金撐盤 台股價漲量縮收12691點 三大法人買超49.7億元

新台幣今 (10) 日強勢走升，帶動台股股匯雙漲，由台積電扮演領頭羊，電子、金融齊揚，早盤指數一度上漲百點、站上 12700 點關卡，但買盤追價意願不足，終場收在 12691 點，收復 5 日線、10 日線短均，距離月線只差一步，但成交量能縮至 2000 億元之下，三大法人合計買超 49.78 億元。

加權指數終場指數上漲 83.17 點，收在 12691.75 點，成交值 1981.99 億元。觀察籌碼面，外資轉為買超 58.14 億元；投信同步買超 8.4 億元；自營商持續賣超 16.82 億元，為連五賣，三大法人合計買超 49.78 億元。

觀察權值股表現，台積電今日股價回神，大漲 1.8%，收在最高 435 元，成功收復月線，台積電盤後公布 8 月營收高達 1228 億元，再改寫單月新高紀錄，法人樂觀期待後市表現；不過，台積相關供應鏈帆宣、家登、盟立、京鼎等，今日股價普遍走低。

盤面上，以半導體、電子族群最為強勢，傳產則是互有漲跌，玻璃、食品、汽車等族群表現較佳，昨日遭到外資大幅調節的金融股，今日也重啟漲勢，扮演撐盤要角，其中，富邦金、新光金、彰銀、開發金等漲勢最為凌厲。

廣達、宏碁、聯發科及 Google 攜手組成 Chromebook 供應鏈，宏碁筆電供不應求，今日一度大漲半根停板，但遭遇高檔調節賣壓，漲幅收斂至 1% 內；廣達 8 月 NB 出貨再創歷史新高，帶動股價勁揚 2%；聯發科也搭上 Chromebook 熱潮，一度站回 600 元關卡，並帶動 IC 設計族群走勢，包括世芯 - KY 大漲 3.6%，聯詠、義隆、致新等漲勢也相當強勁。

觀察盤面焦點，中國基建工程、房地產市場漸趨活絡，玻璃價格也水漲船高，激勵台玻業績成長，台玻今日股價強勢攻上漲停。LED 廠晶電與隆達擬換股共同成立投資控股公司，獲公平會核准，帶動兩家公司股價走揚，晶電終場上漲逾 3%、隆達漲 1.3%。

法人指出，在熱錢持續匯入下，台股表現優於其他亞股，不過，在美國國會兩黨新的刺激政策未達成共識前，美股波動幅度較大，投資人選股方向可留意 8 月營收佳、第 4 季展望好的個股，此外，蘋果秋季發表會將登場，可望拉抬台廠供應鏈出貨動能。