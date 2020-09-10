【財經M平方】科技股領跌 關鍵圖表掌握趨勢與投資佈局

美股 9 / 3 由科技股領跌出現大幅動蕩，M 平方編制 FAANMG 指數 指數下跌 7.23 % ，NASDAQ 跌幅更達 10% 以上，VIX 指數攀升到 30 以上，NASDAQ 波動率指數來到 41 ，蘋果以及亞馬遜等個股波動率指數更來到 50 以上，M 平方觀察本次修正主要來自於籌碼面及流動性的觸發因子。

籌碼面短期過熱回檔，多殺多連環爆

觀察美股 Put / Call ratio 在 9 / 3 前一度滑落至 0.7 以下，為 2014 年以來最樂觀水平，籌碼面似乎出現過熱的訊號，根據金融時報，軟銀近月大規模買進 FAANG 等尖牙股及特斯拉等買權（ Call Options ），美國單一個股買權的交易量於近一月暴衝至每日 3350 億美元，為近三年平均的三倍以上，籌碼面過熱為本次觸發股市下滑的因子之一，疊加買權的短線操作，導致股市一但有回檔的時候，就會有多殺多的風險出現，也連帶這一波科技股的修正。

脫歐再生變數，歐元下挫帶動美元回升，流動性緊張

隨著脫歐談判 10 / 5 期限接近，首相強森近期也首度公開表示對無協議脫歐的看法，脫歐談判再度出現變數， 歐元 短期下挫，導致 美元指數 在上週一度滑落至 92 以下後出現回升，9 月以來上漲近 1 % ，美元的回升導致流動性再度緊張，也使得美元計價的黃金、原油等大宗原物料出現回檔， WTI 油價則於 6 月以來首度跌破 40 美元。

短期留意籌碼面是否穩定，長期趨勢未變

然從籌碼面、流動性、基本面觀察，M 平方認為本次屬於籌碼面短期的修正，除了關注上述 Put / Call ratio 何時會回升至市場情緒不至過熱的溫和水準，也可以觀察 SPY 交易量 ，留意大戶何時開始承接買盤，目前 SPY 交易量小幅上升至 7800 萬，仍在相對低的位置。

流動性：聯準會政策未轉向，資金仍充裕

疫情後，銀行放貸緊縮，Q3 銀行貸款標準淨比例飆升至 71.2 % 金融海嘯水準，但在本次史無前例的政策挹注之下，市場流動性指標皆維持在 4 月後迅速收斂並維持穩定，目前聯準會仍維持寬鬆未轉向，除多數融通措施未使用金額充裕，並延長政策期限外，上個月也推出平衡通膨，遞延政策轉向時間點，M 平方認為對市場的流動性挹注仍足夠， TED 利差 維持在 0.13 % 的低點，高收債違約風險 在 SMCCF 支持下也持續下降，信用利差收斂在 11.3% ，接近疫情前水準，因此儘管美元指數小幅回升，美元本身的流動性不受影響。

基本面：需求帶動去庫存至尾聲，就業市場持續復甦

基本面的狀況仍在持續好轉，疫情後需求回升帶動新訂單拉升，持續消耗疫情其間廠商存貨，觀察 8 月 ISM 存貨指數 ，廠商存貨指數下滑至 44.4 ，客戶端存貨更是大幅滑落至 2010 以來的低點 38.1 ，M 平方預期去庫存目前已到尾聲，近月已經看到部分廠商進入回補庫存的階段，推升 ISM 原物料價格 回升。

在就業面來說，初次申請救濟金人數 下降至 100 萬人以下， 短期失業人口持續下滑，超過 15 週失業人口持平在 800 萬人左右，整體來說，隨著持續解封，就業崗位快速恢復， 8 月失業率回落至 10 % 以下， 非農月增連續 4 個月維持在 100 萬人以上，美國的就業市場仍在復甦道路上。

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