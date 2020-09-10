二大電商集團淡季業績衝高 富邦媒、網家同創單月第三高

即便進入電商傳統淡季，但在內需消費加溫和宅經濟趨勢帶動下，國內二大電商集團富邦媒 (8454-TW) 和網家 (8044-TW) 今 (10) 日公布 8 月合併營收，均繳出亮麗成績單，雙雙創同期新高，也同創單月第三高。

富邦媒 8 月合併營收 54.84 億元，月增 6.7%，年增 28.7%；網家 8 月合併營收達 38.63 億元，月增 12.04%，年增 14.69%。

富邦媒表示， 8 月 momo 網路購物業績再攀同期新高，年增 34.2%，網路購物業績已連 7 個月占總營業額比重超過 90%，其中，行動購物業績年增 50%，成長動能強勁；而各大品類中，以 3C 家電、美妝保健、流行精品成長位居前三名，均持續保有雙位數成長。

富邦媒說明，8 月受惠父親節、情人節兩大節慶，為期 8 天的《男神節》活動業績年增逾 50%，而在「七夕放閃潮」的催生下，精品珠寶和運動休閒鞋衣銷售年增皆突破 80%，又以 GUCCI、PORTER、SWAROVSKI、NIKE 和 ROOTS 等品牌商品買氣最熱。

網家則指出，8 月旗下 PChome 心禮節活動，結合七夕、父親、中元三大節日，同步線上、線下娛樂結合購物模式，更首度於台北小巨蛋開辦 PChome 狂禮 88 演唱會，刺激送禮和節慶採購需求再提升。

進入 9 月後，隨著 99 購物節報到，富邦媒表示，暖身活動業績已年增達 30%，並帶動站上人流較平日成長 20%，而網家 PChome 24h 購物則是主推「99Chill 嗨嗨」購物嘉年華，兩大業者均看好 99 購物檔期，已為下半年零售旺季揭開序幕。