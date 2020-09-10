富邦人壽實現資本利得89億元 富邦金前8月EPS超越去年全年

富邦金控 (2881-TW) 受惠人壽 8 月處分投資部位實現獲利 89 億元大進補，使得自結金控 8 月稅後純益 132.71 億元，較去年同期大幅成長 84%，累計今年前 8 月稅後純益 640 億元，較去年同期成長 29%，每股純益 (EPS) 為 5.97 元，超越去年全年 EPS 5.48 元。而富邦人壽 8 月底合併淨值已超過 4200 億元，為歷年次高，推升金控合併淨值超過 6700 億元。

富邦金繳出 8 月稅後純益、累計前 8 月稅後純益及 EPS 三者都創同期歷史新高的好成績，主要是處分投資部位的實現獲利約 89 億元，加上本月國內現金股利約 37 億元入袋，累計前 8 月國內現金股利約 159 億，今年後續預計還有 17 億元股利即將入帳。而為因應未來匯率變化，8 月增提約 7 億元外匯價格變動準備金，使 8 月底準備金餘額來到 123 億元水位。

富邦人壽挾上述穩健投資績效，8 月稅後純益為 99.1 億元，較去年同期大幅成長 131%，累計前 8 月稅後純益 430.58 億元，較去年同期成長 68%。今年前 8 月初年度保費收入 (FYP) 達 846 億元，總保費收入為 3744 億元。

其餘子公司分面，台北富邦銀行 8 月稅後純益 17.89 億元，淨利息收益維持穩定；累計前 8 月稅後純益 139.09 億元；截至 8 月底，逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為 728%。富邦產險 8 月稅後純益 6.76 億元，較去年同期成長 69%；累計前 8 月稅後純益 38.36 億元，較去年同期成長 16%，承保業務及投資績效皆維持良好，累計前 8 月簽單保費收入較去年同期成長 7%，持續蟬聯產險市場龍頭地位。

富邦證券 8 月稅後純益 5.47 億元，較去年同期大幅成長 106%，獲利成長主要受惠於經紀業務及資本利得成長帶動；累計前 8 月稅後純益為 28.31 億元，較去年同期成長 38%。富邦華一前 8 月獲利成長強勁，稅後純益達新台幣 15 億元，較去年同期成長 52%，主要受惠於淨利息收入帶動。