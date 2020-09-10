高、中階手機陸續亮相 中華電百萬5G用戶有望提前達陣

中華電 (2412-TW) 行動通信分公司總經理陳明仕今 (10) 日表示，9 月底前會有 23 款 5G 手機亮相，價位涵蓋高階、中階，有望提升 5G 用戶普及率，有信心明年 6 月以前可達百萬 5G 用戶。

中華電今年 6 月底啟動 5G 網路，預計 5G 用戶年底前可達 30-40 萬戶，開台後首年、明年 6 月底前達 100 萬戶。陳明仕指出，預計 9 月底前，高階、中階 5G 手機將陸續上架，總計約有 23 款，可滿足不同客群的消費者，並刺激 5G 普及率提升。

陳明仕表示，隨著新機陸續上市，有信心 5G 用戶數成急速增長，有機會明年 6 月前達到 5G 百萬用戶，且未來 1 年半用戶數同步持續成長。

台灣大 (3045-TW) 今年兩度追加 5G 資本支出，累計全年資本支出將衝破 200 億元，來到 203.98 億元，對此，總經理郭水義表示，中華電 5G 資本支出只會增加不會減少，此外，今年底前將建設 4000 座基地台、明年底前超過 8500 台，未來也將隨著 5G 建設、創新應用、5G 場域等發展，在資本支出上進行動態性調整。