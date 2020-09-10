〈聯想新機發表〉首款電競手機下周在台開賣 鎖定生態圈

品牌大廠聯想今 (10) 日宣布首款電競手機 Legion Phone Duel 將在下周二 (15 日) 正式在台上市，進一步進軍電競手機市場，為營運添動能，聯想副總裁暨移動遊戲業務總經理趙允明表示，聯想不只定位在硬體設備上，未來希望透過行動遊戲業務，擴大結合生態圈。

趙允明表示，聯想是以行動遊戲業務出發，未來將朝三項業務產品推廣，首先是硬體的電競手機，第二，則是與生態圈結合擴大形成生活型態 (LifeStyle)、生態圈，最後，則是因應遊戲上雲，看好將有更多落地裝置需要軟體平台，也計畫在明年推出相關平台。

趙允明進一步指出，過去聯想著重在裝置研發，直到兩個月前才成立移動遊戲業務新團隊，這次推出電競手機，並不會只侷限定位在電競手機，而是看好整體電競市場生態圈。

聯想首款電競手機 Legion Phone Duel 採用 ATA 中置架構，可完全提供以橫向模式進行遊戲，主機板則放置機身中央、強化散熱效果，並搭載高通最新 Snapdragon 865 Plus 行動平台，預計 9 月 15 日正式在台開賣，建議售價 24990 元起。