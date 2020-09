若中芯遭美封殺 旺宏吳敏求：一定造成NOR Flash缺貨

記憶體廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (10) 日表示,若中芯國際遭美政府封殺,影響兆易創新 NOR Flash 生產,勢必會造成 NOR Flash 缺貨;對於華為禁令將生效,他也說,將送件向美國政府申請出貨華為許可。

美國政府傳擬將中芯國際列入貿易黑名單,由於中芯為全球第四大 NOR Flash 廠兆易創新代工廠,提供其 NOR Flash 代工月產能 1 萬片,在中芯可能跟進華為遭美方制裁下,市場認為,台廠旺宏、華邦電 (2344-TW) 均可望受惠轉單。

中芯若遭封殺,將影響兆易創新 NOR Flash 出貨,吳敏求認為,隨著越來越多電子產品採用 NOR Flash,若中芯確定無法替兆易創新代工,一定會造成 NOR Flash 市場缺貨。

對於華為議題,吳敏求則說,9 月 15 日禁令生效前,台廠均受惠華為的強勁拉貨動能,但禁令生效後就無法再出貨,旺宏也將向美國政府送件,申請出貨華為許可,但預期美國大選前,核准機率很小。

雖然 9 月 15 日後,將無法供貨華為 5G 基地台應用,不過,吳敏求認為,5G 基地台廠商將會出現市占率消長情況,彌補華為的需求缺口。

旺宏目前已獲約 8 成 5G 基地台廠商採用,包括日本、韓國公司,也正在爭取歐洲電信商訂單,若成功獲歐洲電信商採用,等同完成 5G 基地台廠商佈局的最後一塊拼圖。

對於今年整體營運,吳敏求表示,第三季表現不會讓外界失望,今年全年表現應可持穩,明年起車載應用上會有很大的進展,「世界上的好車都會用旺宏的晶片」,未來在車用、醫療與工業用三大領域,表現將會越來越好。