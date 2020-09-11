倒數計時中！ 川普強調：不會延長TikTok收購期限

隨著時限逼近，市場密切關注 TikTok 最終命運。美國總統川普週四 (10 日) 再度強調，不會延長對 TikTok 設下的 9 月 15 日交易期限，屆時 TikTok 不是被收購就是被關閉。

彭博社報導，川普週四前往密歇根州 (Michigan) 競選前向記者表示：「考慮到國家安全議題，我們必須關閉 TikTok，不然就是賣掉它，TikTok 的截止日期不會被延長」

目前 TikTok 潛在買方包括微軟、甲骨文和沃爾瑪；微軟正攜手沃爾瑪共同競購，甲骨文則獲得紅杉資本等創投公司的支持。

不過在中國更新出口管制規定，限制技術自由輸出後，TikTok 美國業務的潛在收購談判也暫時停擺。

知情人士表示，先前美國政府官員曾討論是否給 TikTok 母公司字節跳動 (ByteDance) 更多時間，以分拆出售 TikTok 美國業務。

彭博社指出，在中國政府宣布新出口管制規定後，字節跳動很可能無法在期限內達成 TikTok 收購協議。

《華爾街日報》週三引述知情人士報導，字節跳動正和美國政府商議，希望能免於全面出售 TikTok 美國資產，並能保留美國業務部分股權，以滿足美、中兩國主管機關的要求，

依據川普 8 月 6 日先後簽署兩項行政命令，要求字節跳動在 9 月 20 日前出售或分拆 TikTok 在美業務，否則全面封殺，川普日前又表示希望其在 9 月 15 日前完成 TikTok 交易。

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