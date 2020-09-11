消費支出意外強勁！高盛上調美國第三季成長率預期至35%

高盛 (Goldman Sachs) 經濟學家週四 (10 日) 預估，美國第三季 GDP 成長率將達到 35%，主要由出乎意料強勁反彈的消費者支出所推動。

高盛表示，這項追蹤預測比目前華爾街共識高出 14 個百分點，並且預估消費者貢獻其中 12 個百分點的增幅。

高盛經濟學家們將８月份消費增加 1.25% 納入 GDP 預測中，並指出，「春季末和夏季初的消費者支出急劇增加後，美國財政狀況因為重燃的疫情緊縮，進而威脅到支出的反彈。不過消費者支出卻在 7 月份出現強勁增長，而四項高頻指標都顯示 8 月份實際支出又進一步增加 1-2%。」

亞特蘭大聯準銀行上週四 (3 日) 發布的最新 GDPNow 顯示，美國第三季 GDP 將適度增長至 29.6%。

亞特蘭大 GDPNow 模型 (圖片: 亞特蘭大 FED)

然而亞特蘭大 Fed 分行的經濟追蹤模型 GDP Now 卻顯示 8 月份的消費是下降的。主要是因為領取失業救濟金的消費者支出減少所致，根據 Cardify 調查顯示，8 月份的平均支出比 7 月份減少 8%。

不過經濟學家說，「這類型的支出跌幅比我們預期緩和，失業救濟金領取者和低收入區域的夏季末支出速度仍遠高於第二季水平。」

每週額外發放的 600 美元聯邦失業救濟金已在 7 月底到期，儘管有部分失業的美國人確實獲得額外 300 美元的失業補助金。高盛經濟學家們表示，由於第二季的高儲蓄率，消費支出似乎在夏末得以持續。

高盛表示，除了消費者支出意外提振，本季庫存已成正數，高盛預計將貢獻 5.9 個百分點。

美國公布意外強勁的 8 月份非農就業報告後，高盛經濟學家就將第三季 GDP 成長預期從 30% 上調至 35%。今年美國二季 GDP 暴跌 31.7%。

高盛表示，「展望第三季，我們對經濟增長抱持樂觀態度。市場似乎已經能從復發的疫情和財政混亂中預見到更強勁的經濟數據，且第三季數據走強也預告著該動能將延續至第四季以後。我們預期疫苗將於明年初問世，而其餘產出缺口仍集中在對疫情高度敏感的行業。」