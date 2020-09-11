TikTok遭美、印封殺後 傳字節跳動重金投資新加坡 放眼東南亞市場

美國要求字節跳動 (Bytedance) 出售 TikTok 美國業務的期限即將到來，彭博引述知情人士說法報導，字節跳動全球擴張壯志在美國、英國等地遇挫之後，決定轉為深耘亞洲地區，計劃砸重金投資新加坡投資並創造數百工作機會，作為搶占亞洲市場的灘頭堡。

知情人士披露，字節跳動將在未來三年投資數十億美元、創造數百個工作機會。具體內容包括設立資料中心。

身為全球身價最高的新創公司，字節跳動近來卻在美國、英國和印度接連遇到挫折，執行長張一鳴因此把目光投向東南亞熱愛使用智慧手機的 6.5 億用戶。

字節跳動已在新加坡申請到數位銀行執照，並且經營短影音軟體 TikTok 和企業軟體 Lark。

目前字節跳動已經在新加坡開出超過 200 個職缺，工作內容相當廣泛，包括支付、電子商務和數據隱私。據悉該公司在當地員工數約 400 人，負責科技、銷售和行銷。

字節跳動拒絕對此報導發表評論。

字節跳動在美、英、印度都遇到挫折，意味著亞洲逐漸成為重要市場。

美國要求字節跳動出售 TikTok 期限即將到來，美國總統川普周四 (10 日) 表示，不會將 9 月 15 日的期限延長。而在印度，TikTok 是印度政府禁用的上百款軟體之一；據說軟銀集團正在集結買家，想要買下 TikTok 的印度資產。

此外，彭博曾在 8 月下旬報導，英國政府很可能下令禁止 TikTok 把用戶資料移出英國。

新加坡金管局 (MAS) 將在 12 月之前發出多達五張純網路銀行執照，除了 Tiktok 為首的團體 (成員包括創立華僑銀行的李氏家族)，螞蟻金服和騰訊旗下 Sea 也都已經申請。

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