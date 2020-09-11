電腦CPU帶動 今年微處理器銷售重返成長 估年增1.4%

IC Insights 今 (11) 日出具報告指出，今年受惠電腦 CPU 需求提升，以及嵌入式處理器銷售暢旺，整體 MPU(微處理器) 市場重返成長，估今年將達 793 億美元，年增 1.4%，明年更可上看 863 億美元，年增 8.8%，創下歷史新高。

IC Insights 表示，2019 年為 MPU 近十年銷售以來首見衰退，預計今年在疫情推升下，將重返成長，明年若疫苗可有效抑制病毒，加上多數地區危機解除，MPU 總銷售額將達 863 億美元，年增 8.8%，創下歷史新高。

IC Insights 指出，MPU 涵蓋電腦 CPU(處理器)，手機晶片、嵌入式處理器等，今年僅手機處理晶片銷售下滑，其餘皆有 2-5% 的成長。

CPU 方面，由於疫情今年在全球擴散，遠距、網路使用量增加，個人電腦 (PC)、平板、筆電，伺服器與超級電腦等需求也提升，帶動 CPU 銷售，預估今年 CPU 銷售額將達 417 億美元，年增 2.2%。

而電腦相關 CPU 占 MPU 銷售比重達 52%，其中 X86、ARM 與其他架構占比分別為 49%、3%、1%，X86 架構主要用在傳統 PC、筆電、伺服器等，供應商為 Intel(INTC-US) 與 AMD(AMD-US)，ARM 架構則用在觸控平板、筆電上。

手機晶片則幾乎採用 RISC 與 ARM 架構的處理器，占 MPU 銷售比重達 26%，今年受疫情干擾，手機晶片銷售今年約 209 億美元，年減 3%，不過隨著 5G 手機需求增加，預期今年第四季起，手機晶片銷售動能將逐步恢復。

另外，今年嵌入式處理器的占 MPU 銷售比重達 21%，主要應用包括汽車應用 (客車、卡車與公車)、網通設備、工控設備、醫療系統與消費性產品，預計今年嵌入式處理器將達到 167 億美元，年增 5%。