IC Insights：半導體公司平均預計銷售額將在Q2季減5%

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，許多半導體公司無法確認疫情將對今年下半年業務所帶來的影響，因此在財報中撤除了對 2020 年全年的財測。不過，仍有幾家公司針對今年第二季的前景做出預測。其中，有 6 家公司預計第二季銷售額將有所成長，但有 15 家公司預測銷售額將會下跌或持平。

21 家半導體公司預期 Q2 銷售額 (圖片：IC Insights)

市場研究機構 IC Insights 匯總了有提供第二季銷售財測的半導體公司，列表中包括來自所有地理區域和所有產品類別的公司。報告中指出，由於疫情所帶來的不確定性，大多數公司將預測範圍擴大較原先正常值更大。圖中的數字所顯示的是預測範圍的中值。

總體來說，在到 2020 年第二季，列表中共 21 家公司平均預計銷售額將季減 5%。儘管目前經濟活動停滯，但有 6 家公司預計第二季的銷售額將出現增長，而另外 15 家公司則預計銷售額將下降。

預計第二季度銷售額將增長的公司包括聯發科 (2454-TW)、AMD(AMD-US)、威騰電子 (WDC-US)、聯電 (2303-TW)、亞德諾半導體 (ADI-US) 和中芯國際 (0981-HK)。其中，聯發科預期第二季的銷售額成長 6%，該公司對於第二季的正向營收預期，主要來自於智慧型手機 5G 晶片組銷售量的成長。威騰電子則預期第二季的銷售額成長 4%，主要來自數據中心和 SSD 應用市場對 NAND 快閃記憶體的需求強勁的預期，該公司的快閃記憶體銷售主要就集中在這兩個終端市場。

另一方面，歐洲三大半導體供應商，包含意法半導體 (ST)、英飛凌 (Infineon) 和恩智浦半導體 (NXP)，以及德州儀器 (TXN-US) 和思佳訊通訊 (SWKS-US) 均預計第二季銷售將出現兩位數下滑。 IC Insights 預測，今年第二季整體 IC 市場將季減 6%。