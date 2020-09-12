看好電池日爆猛料 瑞銀將特斯拉目標價翻倍

特斯拉將於 9 月 22 日舉行「電池日」(Battery Day) 活動，瑞銀 (UBS) 對特斯拉未來前景變得更加樂觀。

瑞銀週五 (11 日) 將特斯拉的目標股價從每股 160 美元上調至每股 325 美元，漲幅超過一倍，並維持中性評級。

瑞銀分析師 Patrick Hummel 週五表示，將特斯拉的目標價提高，是預期其銷量和利潤率上升，以及電動汽車 (AV)/ 自動駕駛計程車 (Robotaxi) 機會價值提升。

在 9 月 22 日的電池日之前，Hummel 表示，他預計特斯拉的公告將是重大的，並在未來幾年鞏固特斯拉的成本和技術領先地位。

上月底特斯拉 CEO 馬斯克推文稱，能量密度 (energy density) 達 400Wh/Kg 且具備長循環壽命的電池的量產時間不會太遠，可能在 3~4 年內。

外媒傳出，特斯拉於電池日將採用新的矽奈米線負極材料，推出更高續航力的電池組，釋出柏林超級工廠的造車計畫，還可能釋出包括電動飛機等新品消息。

特斯拉 (TSLA-US) 週四收於每股 371.34 美元，週五其股價黑翻紅，收漲 0.37% 至每股 372.72 美元。