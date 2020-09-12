 1

看好電池日爆猛料 瑞銀將特斯拉目標價翻倍

鉅亨網編譯羅昀玫
看好電池日爆猛料 瑞銀將特斯拉目標價翻倍。(圖片：AFP)
看好電池日爆猛料 瑞銀將特斯拉目標價翻倍。(圖片：AFP)
Tag
AV特斯拉馬斯克能量密度400Wh/Kg成本電池電池日電池大會技術量產矽奈米線負極續航造車超級工廠電動汽車自動駕駛計程車Robotaxi

特斯拉將於 9 月 22 日舉行「電池日」(Battery Day) 活動，瑞銀 (UBS) 對特斯拉未來前景變得更加樂觀。

瑞銀週五 (11 日) 將特斯拉的目標股價從每股 160 美元上調至每股 325 美元，漲幅超過一倍，並維持中性評級。

瑞銀分析師 Patrick Hummel 週五表示，將特斯拉的目標價提高，是預期其銷量和利潤率上升，以及電動汽車 (AV)/ 自動駕駛計程車 (Robotaxi) 機會價值提升。

在 9 月 22 日的電池日之前，Hummel 表示，他預計特斯拉的公告將是重大的，並在未來幾年鞏固特斯拉的成本和技術領先地位。

上月底特斯拉 CEO 馬斯克推文稱，能量密度 (energy density) 達 400Wh/Kg 且具備長循環壽命的電池的量產時間不會太遠，可能在 3~4 年內。 

外媒傳出，特斯拉於電池日將採用新的矽奈米線負極材料，推出更高續航力的電池組，釋出柏林超級工廠的造車計畫，還可能釋出包括電動飛機等新品消息。

特斯拉 (TSLA-US) 週四收於每股 371.34 美元，週五其股價黑翻紅，收漲 0.37% 至每股 372.72 美元

相關個股

特斯拉US-TSLA

相關新聞