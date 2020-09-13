〈保險這樣買〉新手投保掌握四大原則不會誤踩地雷

想買保險的新手常常不知道怎麼下手，或是初入社會疏忽了保障的重要性，元大人壽提醒，即將步入職場或已就業之畢業生，此階段除了衝就業、拚工作表現外，別忘了領到第一筆薪水後，同步檢視現有保障，社會新鮮人投保建議可先就意外險、醫療險、失能扶助險及壽險等基本保障著手，並把握先定期、後終身、重保障、再累積資產的四大原則進行規畫。

元大人壽表示，初出社會的新鮮人，檢視保障的第一步可以看父母已為自己買的保險，並依目前的收入及保障需求，重新調整或補齊缺口，將自己的基礎保障網建構起來，由於大部分的職場新鮮人第一份薪水都不會太高，元大人壽提醒，在保單規劃上必須量力而為，可用年收入的 10 分之 1 作為保費預算參考，確保每年所須繳交的保費皆在能力範圍內。

在主約方面，元大人壽建議，社會新鮮人可優先選擇保費經濟且保障高的定期壽險，若有額外預算可同步規劃失能扶助險。以投保「加值定期壽險」為例，不但保費親民保障大，且在每屆滿 5 年及結婚、生子等情況下，可依條款約定申請增加保額，配合人生階段責任變重而提高保障。而「雙重照護終身保險」的特色則在於失能生活扶助保險金之外，另針對嚴重阿茲海默氏症與嚴重巴金森氏症提供特定傷病扶助保險金，終身享有雙重照護保障。

針對意外和醫療保障，元大人壽建議，可在主約下附加定期附約，更能符合社會新鮮人的預算。由於甫入職場，正處於事業打拚期，出差機會可能較多，上班的交通工具也多為機車，人身傷害保險附約與意外傷害醫療保險附約可分散意外身故及意外醫療的風險。再者，為避免因疾病或意外造成的經濟損失，社會新鮮人可規劃住院日額給付及住院醫療實支實付商品。

「住院醫療健康保險附約」就是住院日額與實支實付二合一的保單，住院實支實付保障可涵蓋病房費等差額，手術保障還涵蓋了門診與住院外科手術。待基礎保障都建構完整後，再來慢慢著手進行財富累積。

最後元大人壽提醒，在規劃保單時，社會新鮮人若尚有助學貸款或其它債務，也應於壽險保障額度規劃時一併納入考量，此外，正處於職涯摸索期的社會新鮮人，若工作更換較頻繁，也別忘在轉換職場或職務異動時，重新檢視保單調整投保內容，時時確保完善的保障規劃。