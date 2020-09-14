〈保險這樣買〉保險規劃看年紀 人生三階段保障需求大不同

台灣保險滲透率高居全球之冠，怎麼規劃保單讓保障到位也很重要，錠嵂保經表示，保險規劃與年紀有關，其中 15 歲以下者可據燒燙傷醫療理賠，青壯年時期則須思考對家中經濟貢獻度規畫，步入晚年時可檢視意外險與定期實支實付的醫療保單保障視否充足。

錠嵂保經表示，保障型保險配置通常與「年紀」最有關，其次才是個人體況、條件、背景，根據一般家庭成員的概況，約可分成小孩、青壯年、老人等三類，根據經濟貢獻度與需求規畫保障。

未成年保險

錠嵂保經表示，未成年孩童容易因好動不慎引發意外，建議可聚焦燒燙傷保障，避免憾事發生時保險金不夠而陷入困境。

錠嵂保經表示，未成年孩童因年紀小、保費便宜，因此除了實支實付醫療險外，另外意外險則可額外添購產險公司出的保單做補強，若有個人責任險的項目，也比較不擔心孩子在外遊玩闖禍。

青壯年保險

錠嵂保經建議，當人生逐步邁入工作或婚姻、甚至養育小孩後，考量負擔家庭經濟責任重，除了醫療險、終身壽險外，也需精算所需的各種保險額度，決子女教育費、孝親費等問題如能提供勞保狀況、平常積蓄、體況等，就能安排得更精準些。

老年保險

錠嵂保經表示，老年保險因為保費急遽增高，整體一定要有取捨，但建議可適度配置意外險和定期實支實付的醫療保單，以及一點點的癌症和失能保障，都是可以考慮的險種。

錠嵂保經建議，如果握有現金資產，或許可在保障方面減少開銷，畢竟保險本來就是暫時幫轉嫁風險用，若老年經濟能力夠好，可用存款面對風險，可評估減少保障型商品、增加現金流和投資型保單也是很好的策略。