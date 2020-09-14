〈觀察〉疫情加速成衣供應鏈重整 台廠二大優勢迎後疫情商機

疫情改變成衣供應鏈，除了品牌客戶訂單集中化的趨勢加速外，中國、東南亞部份中小型成衣廠，不堪疫情衝擊停工、甚至倒閉，除了改善供給層面外，也為台廠帶來併購機會，均為後役情時期、景氣復甦下帶來更大優勢。

服飾品牌客戶近年因為供應鏈管理考量，逐漸縮減供應鏈、訂單集中化，而今年在疫情衝擊下，消費者購買力下降，導致對服裝需求也急劇衰退，不過在訂單規模縮減下，訂單也加速往能夠快速反應、規模較大的成衣代工廠集中。

而訂單集中化的優勢，在下半年疫情放緩、服飾買氣回溫，品牌重啟拉貨或是追單的情況下，也顯現出來，國內成衣大廠儒鴻 (1476-TW)、聚陽 (1477-TW)，營運狀況也呈現同步快速反彈。

另一方面，在上半年疫情最嚴峻的時期，品牌實體店面關閉，現金流大減，也停止或延後向供應商付款，對現金流量較穩定的台廠來說影響較小，但對規模不大的中國、東南亞等地的中小型成衣廠，卻是一大壓力，紛紛面臨停工甚至倒閉的情形。

以東南亞來看，柬埔寨上半年就有近 240 家紡織工廠停止生產，越南、菲律賓以及孟加拉、緬甸等地，也有數百家成衣工廠關門，而中國廠商也同樣面臨此一問題。

聚陽認為，疫情是一個洗牌的時刻，很多中小廠倒閉、產業也會重整，此外，在招工上也會容易許多，以越南為例，因一些小型成衣廠關閉，就會釋出作業員人力。

此外，短纖布廠冠星 - KY(4439-TW) 也認為，疫情導致全球經濟面臨一時的停擺及衰退，但也是投資及併購的好機會，將持續往下游成衣工廠進行供應鏈垂直整合，現階段會以中國成衣廠為主，強化中國布局。