【袁志峰專欄】預期8月經濟數據正面 小米受壓

9 月 15 日推介 - 中手游 (302), 上日收市 $3.30

1) 股市前景

港股成交連續 2 日低於千億元，反映投資者持觀望態度。小米 (1810) 高管減持股份，短期內可能會削弱投資者對科技股的信心。再有資金流入香港，可能與近期 IPO 反應熱烈有關。中國今日將公布 8 月主要經濟數據，預期正面。

今天推介是中手游 (302)，該公司為領先的 IP 遊戲營運商及發行商，2019 年度收入和經調整盈利分別為 30.4 億元 (人民幣，下同) 和 6.11 億元，按年增長 90% 和 82%。今年上半年，收入和經調整盈利分別按年升 12% 和 28% 至 17.1 億元和 3.4 億元。估計全年盈利 7.5 億元，按年增長 23%，現價對比 2020 年度市盈率約 9 倍，估值吸引。股價自 8 月 25 日最高收市價 4.38 元已下調 25%，期間內地投資者透過深港通渠道持股比例由 5.8% 增至 8.2%。建議買入，目標價 4.0 元，止損價 3.08 元。

2) 上日中港股市況總結

周一恒指高開 66 點，早盤升幅曾擴大至 248 點，收報 24640 點，升 136 點或 0.6%。成交額按日升 4% 至 997 億元，遠低於 9 月以來日均成交額的 1378 億元。港股通南向資金淨買入增至 52 億元，是自 8 月以來最大單日淨買入，9 月至今累積淨買入 261 億元。

藍籌股 27 升 19 跌 4 持平。中國聯通 (762)、舜宇光學 (2382) 及創科實業 (669) 是升幅最大藍籌，漲 4%-5%。吉利汽車 (175) 及銀河娛樂 (27) 則是表現最差成份股，跌逾 1%。

大型科技股漲跌不一。騰訊 (700) 及小米 (1810) 分別上升超過 2% 及 1%，其餘 4 隻最大科技股變動少於 1%。恒生科技指數升 1.9%，成份股 24 升 5 跌 1 持平。恒騰網絡 (136) 急升 29%，是表現最好成份股。其次是新東方在線 (1797)、FIT HON TENG(6088) 及比亞迪電子 (285)，皆漲 6%。中芯國際 (981) 表現最差，跌逾 1%。

板塊方面，手機、軟件、黄金、物管及新能源股跑贏大市。舜宇光學 (2382) 升逾 4%。金山軟件 (3888) 升逾 3%。雅生活服務 (3319) 升 5%。紫金礦業 (2899) 及招金礦業 (1818) 分別漲 4% 及 14%。保利協鑫能源 (3800) 及金風科技 (2208) 升 7%-8%。

周一上証指數高開，全日窄幅整理，收報 3278.81 點，升 0.6%。深証成指升 0.6%，科創 50 指數升 2.7%。滬深兩市總成交不足 8000 億元 (人民幣，下同)。北向資金轉爲淨賣出 31 億元，9 月至今累積淨賣出 180 億元。

3) 上日美股市況總結

周一美股三大指數上升。道指收報 27993 點，升 327 點或 1.2%。標指升 1.3%，納指升 1.9%。美滙指數跌 0.3%，收報 93.07。現貨金價升 0.8%，收報 1956 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

港元兌美元匯價偏強，在紐約市場尾段觸發 7.75 元強方兌換保證，金管局入市承接美元沽盤，向市場注入 3.88 億港元資金，本港銀行體系總結餘周三將增至 2067 億港元。(信報)

國家能源局最新數據顯示，1-8 月，全社會用電量累計 47676 億千瓦時，同比增長 0.5%，今年首次實現正增長，表明經濟向好態勢持續發展。8 月份，全社會用電量 7294 億千瓦時，同比增長 7.7%。(Wind)

中國 8 月 70 大中城市中有 59 城新建商品住宅價格環比上漲，環比看，北上廣深分別漲 0.6%、0.6%、0.9%、0.5%。(Wind)

5) 個股訊息

小米集團 (1810) 副董事長林斌以每股 22.55 元至 22.85 元，出售小米 3.5 億股，套現 79 億至 80 億元。每股作價較昨日收市價 23.55 元，折讓 3.0% 至 4.3%。(信報)

眾安在線 (6060) 公布，今年首 8 個月所獲得的原保險保費收入總額約 96.0 億元人民幣，按年增長 11.4%。(信報)

外電引述消息報道，阿里巴巴 (9988) 正商談入股新加坡的召車初創企業 Grab，投資金額 30 億美元。(信報)

恒大汽車 (708) 以每股 22.65 元價格，配售 8834 萬股新股，集資 20 億元，配股價較昨日收市價 28.3 元折讓 20%。此外，該公司可額外再配售 4417 萬股，額外集資 10 億元，令集資總額增至逾 30 億元。(信報)



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