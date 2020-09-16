【鍾國忠專欄】台股行情分析追蹤

(一) 7 月高點仍無法突破

承如前期所提，目前台股「有熱度、但沒強度」，截至目前為止，上市指數 7/28 寫下的最高點 13031 點仍無法攻克，顯見 13000 點整數關卡仍有相當的壓力，未來台股或者更長的時間該如何看？可能答案是「繼續盤整」。

(二) 大盤將拉長盤整期

為何會認為台股可能繼續再盤整？以下將從四點來扼要來分析：

1. 從疫情角度分析：儘管目前全球疫情的確診人數仍在增加中，但卻在一定的控制範圍中，如從 OECD 對主要國家 GDP 預估來分析，2020 年避免二次疫情擴大，全球 2020 年 GDP 則是 -6.0%，而 2021 年 GDP 則是 5.20%，但如果有二次疫情擴大，則全球 2020 年的 GDP 則是 -7.6%，2021 年 GDP 則是 2.80%。

至於美國部分，如 2020 年避免二次疫情擴大，則 2020 年的 GDP 則是 -7.3%，而 2021 年 GDP 則是 4.10%，但如果有二次疫情擴大，則美國 2020 年的 GDP 則是 -8.50%，2021 年 GDP 則是 1.90%，換言之，今年不管是否有疫情再擴大，對 2020 年 GDP 影響已不大，如果指數是領先反應市場，則疫情影響部分，對指數影響有限，但真有疫情擴大，對 2021 年 GDP 影響就相當大，幾乎是較避免二次疫情擴大所估的 GDP 少掉快一半，但這部分離目前時點有點遠，因此至年底前，疫情影響指數部分估仍不大。

2. 美國總總選舉效應：過往筆者已分析過，當年度的美國總統選舉效應仍存在，根據過去 20 次的總統選舉年 S&P500 平均年漲幅約 5.73% 來分析，目前 S&P500 迄今年漲幅約 5%，換言之，漲幅已達過往均值附近，因此指數再往上大漲空間不大，反之，拉回空間也有限。

3. 科技業者提前拉貨效應：先前科技股較強勢，除了景氣較一般業者強勁以外，另外就是提前先反應美國對華為的禁令而提早作拉貨的準備，可預期 8 月營收或 9 月營收有很大機率是今年營收最高峰，如果是 9 月出現最高峰，也將跟 8 月的營收相當，除了因業者提前拉貨因應之外，也跟新台幣升值有關，出口業者將因新台幣升值而影響部分營收。

4. 結帳效應有限：時序將進入 Q4，也將進入美國總統選舉的最後倒數期，選後馬上就將陸續進入美國的年底主要假期，法人會不會大賣無法確定，但可預測因年底即將到來，在有總統的結果不確定因素，法人再大買提高部位意願應不高，但目前市場資金寬鬆，既然是如此，則指數當然就繼續在高檔盤整。

從上述來分析，由於時序將來到年度最後一個季度，同時又面臨到經濟面、政治面與資金面等影響，因此將相互抵消多空力道，可預期指數盤整的時間將可能拉長，至年底之前，指數高檔震盪，將看個股表現。