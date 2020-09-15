平均每月虧2億餘元 星宇航：初期投資建設所需不影響營運

交通部民航局公布星宇航空上半年虧損金額達 13.12 億元，等於平均每月虧掉逾 2 億元，對比星宇目前僅有 3 架飛機，虧損金額引外界矚目，星宇回應，初期虧損較多主要是有基礎建設需持續付款，虧損並不影響營運，後續可能再辦增資，目標資本額達 300 億元。

星宇指出，星宇處初期營運階段，營收較少但須支付薪資，同時正興建保稅倉庫、維修廠棚，造成虧損金額大，金額可預期也可以承受。

星宇強調，投資與建設不算虧損，後續會持續增資，並不影響營運。

儘管目前全球疫情尚未緩和，不過，星宇規劃租用的空中巴士 A321 neo 型客機仍將依計畫引進，預計明年共 9 架全數到位，而為因應新機和航點擴展計畫，後續將再招募人員。

星宇進一步說明，如董事長張國煒所說，開航初期有許多必要支出，因此初期 4-5 年不可能賺錢。

星宇目前實收資本額為 83.67 億元，自 2018 年 5 月 2 日獲民航局籌備許可至今年 6 月底，累計虧損達 28.1 億元，超過其資本額的三分之一，據悉，星宇已引進外部投資人，且由於銀行還有授信額度可用，營運資金暫無匱乏問題。