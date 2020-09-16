綜觀美國以外地區的經濟增長前景可能較佳，因擔心美國對抗新型冠狀病毒疫情所需要的刺激經濟措施導致財政赤字攀升，而且美國聯邦基金利率已降 0-0.25%，加上美國聯邦準備理事會 (FED) 最新調整後的通貨膨脹政策，暗示利率將維持在低位更長一段時間，均令美元備受壓力。

美元指數在今年 (2020 年)8 月觸及二十七個月低點，較全年高點下跌約 11%，目前處於反彈階段，但有分析認為美元近期的跌勢是一波巨大走勢的開端，甚至預測未來一年左右美元兌歐元會暴跌 36% 至十多年未見過的水平。

另外，據美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 近日數據，對沖基金在期貨市場做空美元的倉位增至約十年來最高水平，亦有調查顯示 36% 的基金經理今年下半年的主要外匯交易為做空美元。

相對人民幣，未理會美國與中國的爭端，自今年 5 月底以來走升，並在 8 月中國與美國對第一階段貿易協議執行情況給予積極的定調後，人民幣更是堅挺。

那麼，美元跌、人民幣升，怎麼做較有利 ?

主要國家最新指標利率一覽表

資料來源：湯森路透

目前各主要國家利率看來，大部分均處於低水平，想要像過去 2008-9 全球金融海嘯前作外幣投資，享受高利率，甚至賺匯率價差，已很不容易，但若是為了賺取利息差而購入外幣，可能匯率虧損超過利息差，南非幣就是一個很好的例子。

除了南非幣以外，主要國家中利率比較高的是中國，但在銀行買入人民幣有金額上的限制，同時面對本國貨幣升值，其實獲利不見得很高。

然而，若預計美元跌、人民幣升值，在銀行以承作外匯保證金交易的方式，存入美元作保證金，一方面收受美元的存款利息，另一方面賣出美元兌境外人民幣 (Sell USD/CNH)，每日可獲得兩個幣別的利息差 (換匯利益)，待 USD/CNH 下跌再回補，亦可賺取匯率價差，而 USD/CNH 在市場上的流動性較不受限制，可能是三重獲利的機會。不過，外匯保證金交易是可以放大倍數交易的商品，面對瞬息萬變的外匯市場，控制風險格外重要。

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