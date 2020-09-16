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〈紐約匯市〉市場靜候Fed決策 美元微升 美元兌日圓跌至兩週低位

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉市場靜候Fed決策 美元微升 美元兌日圓跌至兩週低位(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉市場靜候Fed決策 美元微升 美元兌日圓跌至兩週低位(圖片:AFP)
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週二 (15 日) 在聯準會 (Fed) 召開 9 月利率會議前夕，市場風險情緒好轉，美元走勢趨於波動，美元日圓跌至兩週低位，因市場預期 Fed 將繼續維持現行寬鬆政策，以應對疫情帶來的不確定性，中國和歐元區經濟數據優於預期，激勵股市走高。

週二 (15 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.07%，至 93.123。美元今日漲跌起伏不大，在歐元逆勢下跌後，美元隨之上漲。

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

Fed 將於 16 日進行為期兩天的利率會議，分析師預期 Fed 在未來三年內將維持利率近零不變，恐怕將將進一步打壓美元

市場認為週三 Fed 祭出更大力道的寬鬆，機率是微乎其微，但若 Fed 升息，則有利於美元上行。經濟學家並關注，Fed 將可能在 9 月利率會議上宣布設定的「平均通膨目標上限」，以擴大市場的通膨預期。

紐約 BMO Capital Markets 外匯策略全球主管 Greg Anderson 表示：「明日 Fed 的焦點可能放在 2023 年是否升息。」

他補充說：「我們希望看到的是，Fed 在 2023 年不會升息。如果他們在那時候升息，股市和大宗商品將面臨拋售，美元將反彈。」

美元兌日圓日線圖。(來源: investing.com)
美元日圓日線圖。(來源: investing.com)

午盤交易中，美元日圓下跌 0.26%，至 105.44，早盤時段一度跌至兩週低點 105.30。分析師稱，跌破 105.20 水平，可能為進一步的日圓技術賣盤鋪路。

倫敦 ThinkMarkets.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「Fed 對於美國總統大選帶來的不確定性保持警惕，但也不想在金融市場造成不必要的動盪。」

中國的零售銷售和工業生產數據優於市場預期，有利大宗商品貨幣走強，澳幣紐幣相繼上漲。人民幣美元匯率升至 2019 年 5 月以來的最高水平，美元兌離岸人民幣最新下跌 0.4%，至人民幣 6.779 元。

歐元區經濟數據也樂觀，德國和歐洲 ZEW 指數的預測也超過預期。這一消息提振歐股，隨著風險偏好增強，美股上漲。

歐元美元持穩於 1.1750 至 1.2000 區間，早盤時段，該匯價從 1.1860 微漲至 1.1899，隨後回落至 1.1770。

分析師認為，歐元美元將在 1.1860 水平上方走強，有望突破 1.1900 大關，並將漲勢擴大至 1.1960；但若歐元跌破 1.1860，則將重新測試 1.1780 區間。

BMO 分析師 Greg Anderson 說：「推動股市和美元上漲的因素，是聯準會充沛的流動性儲備金，其中一部分原因是疫苗和全球復甦的樂觀消息，提振市場情緒。」

他表示，全球經濟反彈的力道，也可能推動其他地區的經濟復甦，其中歐洲與中國在應對新冠疫情方面將遙遙領先。

英鎊兌美元日線圖。(來源: investing.com)
英鎊美元日線圖。(來源: investing.com)

英國就業數據令人振奮，英鎊美元落在 1.2891 美元區間，儘管脫歐風險使英鎊前景依舊偏向下行。英國下議院已投票通過《內部市場法案》，法案將交由上議院表決。

英國 5 至 7 月份的失業率為 4.1%，高於 4 至 6 月的 3.9%，儘管失業率仍上升，但 5 月至 7 月之間有 3298 萬 16 歲以上的人就業，比去年同期增加 20.2 萬人。在就業數據的激勵下，英鎊一度達到日內高點 1.2926。

英國首相強生 (Boris Johnson) 表示，該法案使得英國與歐盟達成貿易協議的「可能性更大」。《內部市場法案》取代脫歐協議中，英國與北愛爾蘭的邊界關係。


截至週三 (16 日) 台灣時間 5 時價格： 

美元指數來到 93.123。+0.07%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1845 美元。-0.19%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2891 美元。+0.37%

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7300 美元。+0.17%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3188 加幣。+0.10%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 105.44 日圓。-0.26%

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