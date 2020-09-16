揭開馬斯克的黑科技面紗 特斯拉創造新商業未來式

特斯拉無疑是今年車壇、股市最受熱議的關鍵字。《財訊》報導指出，特斯拉創下單一車廠電動車銷售突破百萬輛的里程碑，讓全球車壇對引擎技術的研發畫上句號，其實特斯拉從根本上就不是一個傳統車企，反而是把汽車作為一個營運平台的新商業模式。

今年 8 月 22 日，台中舉辦今年全球唯一的一場、特斯拉原廠認證車主俱樂部世界地球日活動，台灣特斯拉車主俱樂部會長徐義能說，由於疫情的關係，其他國家的活動不是取消就是改為線上，只有台灣延期 4 個月後照常舉辦。今年的主題是參觀台中發電廠，推動永續能源發展的基礎，也是馬斯克創辦特斯拉的信念。

《財訊》報導指出，這就是馬斯克的魅力，也是特斯拉的品牌魔力。他讓消費者相信藉由使用他的產品，可以讓地球變得更好。馬斯克是一個創新冒險家、超級工程師，以及商業魔術師的組合，但更重要的是，馬斯克透過特斯拉，讓不只是汽車產業，而是現有科技，甚至是其他你所想像不到的層面，都發生翻天覆地的變化。

馬斯克讓汽車生產、銷售和消費模式，都變成如手機一般的 3C 消費性電子產品。特別的是銷售，特斯拉採用有別於其他汽車業的直營手法，不設經銷商，甚至鼓勵消費者直接從官網上訂購，自己挑選自己喜歡的，不二價、不送配備，不必跑到展間。消費者也很難想像，一輛要價 163 萬元起跳，最貴超過 700 萬元的豪華車，交車時你只會拿到一把鑰匙。

《財訊》報導指出，一位車商觀察，開特斯拉的人不同於其他豪華車主，多半不是要用座車來作為尊榮的表徵，而是要證明一種「預見未來」的生活態度。即使大家對產品的組裝品質、分公司的服務都頗有微詞，但只有特斯拉再出新款車型，才是他們想換掉手中這輛特斯拉的唯一動力。

接下來，特斯拉還讓汽車變成不只是汽車，他還能變成什麼，這才是最令特斯拉車主期待的。特斯拉蒐集廣泛的大數據，藉此了解駕駛人習慣是否安全，甚至作為產險費率的議價基準，讓運輸業、金融業可能也跟著徹頭徹尾地改變。特斯拉在這場新舊科技板塊遷徙活動中，扮演不可忽視的牽引力。