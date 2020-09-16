台耀拿下德國乳癌針劑生產合約 2022年量產出貨

原料藥大廠台耀 (4746-TW) 表示，近期與德國跨國醫藥集團費森尤斯卡比 (Fresenius Kabi) 簽訂乳癌化學療法注射劑銷售合約，其中，台耀進行原料藥開發及針劑生產、費森尤斯卡比負責產品銷售；台耀預計，該產品將於 2022 年量產出貨，挹注營運成長。

台耀與費森尤斯卡比簽署乳癌化學療法注射劑的研發授權銷售協議，銷售地區除日本、中國以外的亞太地區為主，其中，台耀負責產品原料供應及生產、費森尤斯卡比則負責各國的產品查驗登記與銷售。

據統計，乳癌化學療法注射劑在亞太市場商機超過 2000 萬美元 (約新台幣 5.8 億元)；台耀表示，該產品是亞太市場首個上市的學名藥，預計將優先於 2022 年台灣推出，後續則陸續在其他地區展開銷售。

台耀表示，費森尤斯卡比為全球醫療保健公司，年銷售額達 69.19 億歐元 (約新台幣 2404 億元)，產品包括注射劑學名藥、輸液療法、臨床營養產品。

台耀近年從原料藥往下游針劑領域發展，並於 2018 年建置針劑廠，目前有超過 10 個品項正在開發，此次與費森尤斯卡比簽屬針劑原料藥合約，也象徵正式跨入針劑市場。

台耀 8 月營收 2.93 億元，月增 21.2%、年增 28.4%；前 8 月營收 19.84 億元，年增 12.4%。