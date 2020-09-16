蘋果光發威 外資大買台積電2.2萬張 近2個月最大量

台股今 (16) 日由台積電強漲領軍，一度突破「萬三」關卡，終場大漲 131.11 點，收 12976.76 點，改寫收盤新高價。看好蘋果新品推出，台積電將成最大受惠者，外資大買 2.2 萬張，創 7 月 13 日以來最大量，並持續調節富邦 VIX，已遭外資連 8 賣、共提款超過 16.7 萬張。

三大法人方面，外資已連 5 買，共買超 184.75 億元；投信轉為買超 6.44 億元；自營商持續賣超 47.06 億元，三大法人共買超 144.1 億元。

期貨方面，外資加碼多單 4990 口，多單未平倉口數增至 32528 口；投信回補空單 1144 口，空單未平倉口數降至 34700 口；自營商增持空單 782 口，多單未平倉口數降至 11652 口。

外資買超第一為元大台灣 50 反一，獲外資大舉敲進 6.4 萬張，其次為台積電，外資大買 2.2 萬張，三至五名分別為長榮、元大金與元大台灣 50，分別獲外資買超 1.6 萬、1.3 萬與 9600 張。

觀察外資買超標的，除元大台灣 50 反一、元大台灣 50 等 ETF 持續獲青睞外，傳產族群方面，航運股長榮、華航，鋼鐵股東和鋼鐵、中鴻、中鋼也獲買盤進駐；記憶體廠南亞科、華邦電，及光寶科、 頎邦、廣達等電子股；及國泰金、台新金、開發金、富邦金等金融股，均獲外資敲進超過 3000 張。

外資賣超方面，賣超第一為新光金、遭大賣 2.9 萬張，富邦 VIX 也持續遭外資調節 2.3 萬張，且已遭外資連 8 賣、共提款超過 16.7 萬張，外資賣超第三為聯電、賣超 1.4 萬張，彩晶、元大滬深 300 正 2 也遭外資賣超逾 1.3 萬張。

外資今日雖佈局權王台積電，但持續調節電子股，除聯電、彩晶外，宏碁、光磊、旺宏、景碩，也遭外資賣超超過 3000 張。

法人指出，台股資金集中在台積電等大型權值股，雖有利指數挑戰萬三關卡，但資金將排擠其他類股動能，加上台股量能並未明顯擴增，在量能尚未跟上大盤走勢前，仍須留意調節賣壓，短線仍以跌深反彈視之。