久陽環保業務跨大步 攜子公司榮福奪彰化溪州焚化爐標案

台鋼集團旗下螺絲螺帽廠久陽 (5011-TW) 今 (16) 日公告，子公司榮福標下「彰化縣溪州資源回收廠焚化爐操作勞務專案」，時間從今年 10 月 1 日起至明年 5 月 31 日，共 9 個月，此標案也是久陽今年入主榮福後所拿下的第一個環保專案，連同榮福原先在手營運的新竹焚化爐，久陽環保市場市占率可望持續提升。

久陽認為，雖然此次取得的勞務合約僅為期不到一年，但彰化縣溪州垃圾焚化廠將於明年 6 月 1 日屆滿重新招標，將重新辦理下一階段委託操作管理招標工作，期間長達 15 年，此次得標練兵，預計對參與下一階段的委託操作管理招標事宜料將有所助益。

據了解，彰化縣溪州垃圾焚化廠目前由中油公司自行代操作管理，而榮福今日取得溪州焚化廠的勞務專案，久陽透過協助及搭配中油公司人員共同操作該廠，能提早深入瞭解實際操作現況及設備運轉情形。

久陽指出，目前國內營運中的大型垃圾焚化廠共有 24 座，會全力備戰以取得更多後續之焚化廠整改、委託操作管理專案及焚化廠 BOT 興建專案，只要得標案就代表有 15 年的穩定收入，其中部分焚化廠還開放垃圾自收權利，等同再增添整體營收成長的動力。