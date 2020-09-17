兩大因素 美元長線趨貶壓力大

美國聯準會降息拖累美元逆勢反貶，美盛投顧表示，美國科技業與經濟數據表現雖有助於美元升勢，但在政治與疫情兩大不確定因素干擾下，恐影響美元表現，短線偏空機率高。

美元在第 1 季強升 9% 後反貶，截至 8 月中美元自年初高點貶值約 3 分之 2，儘管現在有總經數據與貿易盈餘支撐，但隨著美國大選年底登場，加上國際疫情嚴峻，美元長線恐面臨貶值壓力。

在政治因素部分，美盛投顧指出，目前在大選民調中領先的拜登（Joe Biden）主張提高企業稅，回顧 2018 年美國曾靠減稅提振經濟成長和美元，如果 2021 年美國真的調高企業稅，恐將阻礙資本流入美國，進而削弱美元表現；此外，美國貨幣政策比中國更嘉寬鬆，這也將對美元造成不利影響。

再者，是疫情對美國經濟帶來較具結構性的衝擊，雖有許多因素導致部份國家疫情較其他國家嚴重，但其中一個共同原因似乎是服務業的規模，尤其美國是全球服務業規模最大的國家之一，疫情勢必衝擊服務業表現。

但美盛投顧也說，疫情可望隨疫苗的問世而趨緩，進而帶動服務業復甦，失業率也將會回落，但隨著防疫促使服務業模式改變，恐將持續衝擊美國經濟，預期聯準會為了避免經濟大幅衰退，將持續實行量化寬鬆，讓美元持續處於貶值壓力。

美盛投顧指出，美元很可能在短期內趨貶轉弱，儘管美國科技業的領導地位仍然穩固，但這些因素未來或許只能限制美元貶值程度，卻無法扭轉美元整體轉弱趨勢。



