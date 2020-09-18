〈紐約匯市〉美多項經濟數據疲弱 避險日圓升至7週高位 美元走貶

週四 (17 日) 美元走貶，美國各項經濟數據疲軟，且整體經濟前景充滿不確定性，證實昨日聯準會 (Fed) 對復甦步調的擔憂，有利於避險日圓上行，日圓兌美元一度漲至 7 週高點。日圓兌歐元也上揚至一個多月來高位。

週四 (17 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.22%，至 92.918。美元指數因風險偏好提振一度走強，盤中稍早曾觸及 1 週來高點 93.614，在經濟數據公布後，美元跌破 93 水平。

經濟數據方面，美勞工部統計局稍早公布，截至 9 月 12 日當週，初領失業金人數為 86 萬人，截至 9 月 5 日當週，續領失業金人數為 1262.8 萬人，均較前值小幅下滑，就業市場仍在緩慢復甦。

此外，美商務部週四亦公布 8 月新屋開工年率，經季調後月跌 5.1% 至 141.6 萬戶，結束自 7 月底止連續三個月成長的趨勢，市場預期月跌 3.1% 至 145 萬戶。費城 Fed 9 月製造業指數也從前值 17.2 下滑至 15.0。

Action Economics 全球貨幣分析董事總經理 Ron Simpson 說：「全球經濟前景充滿不確定性，消息指出疫苗最快 10 月能問世，又傳出疫苗至少得等到 2021 年底前才能發放。」

「前景不斷在變化，有些經濟數據強勁，有些則疲弱。」分析師認為，週四的經濟數據證明 Fed 採取的超寬鬆貨幣政策相當合理。

週四 (17 日) 美元兌日圓下跌約 0.3％，至 104.69 日元，一度跌觸及七週低點 104.52。歐元兌日圓基本持平，略微走低，報 123.93 日圓，該匯價盤中一度跌至 123.33 日圓，為 7 月底以來最低。

在 Fed 公布 9 月利率會議聲明後，歐元兌美元短暫跌至 5 週低點 1.1737 美元，跌破 50 日移動均線 1.1745 美元時，歐元賣盤湧現，在一波超底需求推動下止損。激勵歐元上漲 0.2% 至 1.1852 美元。

歐元兌美元技術面上，於 1.1770 上方看漲，有望突破 1.1820 美元，朝向 1.1880 邁進。

週三 (16 日)Fed 決議聯邦基金利率維持在 0.00% 至 0.25% 歷史低位不變，直到勞動力市場情況達到委員會評估為充分就業，以及通膨率攀升到 2%、並且有望適度超過 2% 一段時間。分析師認為，美元走強可能只是暫時的。

多倫多 CIBC 資本市場外匯北美主管 Bipan Rai 表示：「我們正在衡量美國於 2024 年增息的可能性，這將使美元長期承壓。」

週四英鎊兌美元小跌至 1.2960，受英國央行 (Bank of England) 會議的負利率言論影響而走軟，今日英鎊處於震盪區間，在 1.2866 至 1.2981 間波動。

美國民主黨候選人拜登今日在推特上表示，若英國違反脫歐協議，英國也別指望美國簽署任何貿易協議。

歐盟委員會主席 von der Leyen 週四表示，由於英國已在捕魚權方面對歐盟做出妥協，她認為英歐仍有可能達成脫歐協議，無協議脫歐風險降低，使得英鎊收復部分跌幅。

截至週五 (18 日) 台灣時間 5:30 價格：

美元指數來到 92.918。-0.22%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1852 美元。+0.20%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2969 美元。+0.06%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7309 美元。+0.09%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3178 加幣。-0.12%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 104.69 日圓。-0.30%