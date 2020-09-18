 1

〈紐約匯市〉美多項經濟數據疲弱 避險日圓升至7週高位 美元走貶

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉美多項經濟數據疲弱 避險日圓升至7週高位 美元走貶(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉美多項經濟數據疲弱 避險日圓升至7週高位 美元走貶(圖片:AFP)
Tag
英國脫歐美元匯率英鎊歐元避險日圓歐盟美元指數新屋開工製造業失業就業匯慮

週四 (17 日) 美元走貶，美國各項經濟數據疲軟，且整體經濟前景充滿不確定性，證實昨日聯準會 (Fed) 對復甦步調的擔憂，有利於避險日圓上行，日圓美元一度漲至 7 週高點。日圓歐元也上揚至一個多月來高位。

週四 (17 日) 衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數下跌 0.22%，至 92.918。美元指數因風險偏好提振一度走強，盤中稍早曾觸及 1 週來高點 93.614，在經濟數據公布後，美元跌破 93 水平。

美元指數日線圖。(來源: investing.com)
美元指數日線圖。(來源: investing.com)

經濟數據方面，美勞工部統計局稍早公布，截至 9 月 12 日當週，初領失業金人數為 86 萬人，截至 9 月 5 日當週，續領失業金人數為 1262.8 萬人，均較前值小幅下滑，就業市場仍在緩慢復甦。

此外，美商務部週四亦公布 8 月新屋開工年率，經季調後月跌 5.1% 至 141.6 萬戶，結束自 7 月底止連續三個月成長的趨勢，市場預期月跌 3.1% 至 145 萬戶。費城 Fed 9 月製造業指數也從前值 17.2 下滑至 15.0。

Action Economics 全球貨幣分析董事總經理 Ron Simpson 說：「全球經濟前景充滿不確定性，消息指出疫苗最快 10 月能問世，又傳出疫苗至少得等到 2021 年底前才能發放。」

「前景不斷在變化，有些經濟數據強勁，有些則疲弱。」分析師認為，週四的經濟數據證明 Fed 採取的超寬鬆貨幣政策相當合理。

週四 (17 日) 美元日圓下跌約 0.3％，至 104.69 日元，一度跌觸及七週低點 104.52。歐元日圓基本持平，略微走低，報 123.93 日圓，該匯價盤中一度跌至 123.33 日圓，為 7 月底以來最低。

在 Fed 公布 9 月利率會議聲明後，歐元美元短暫跌至 5 週低點 1.1737 美元，跌破 50 日移動均線 1.1745 美元時，歐元賣盤湧現，在一波超底需求推動下止損。激勵歐元上漲 0.2% 至 1.1852 美元

歐元美元技術面上，於 1.1770 上方看漲，有望突破 1.1820 美元，朝向 1.1880 邁進。

週三 (16 日)Fed 決議聯邦基金利率維持在 0.00% 至 0.25% 歷史低位不變，直到勞動力市場情況達到委員會評估為充分就業，以及通膨率攀升到 2%、並且有望適度超過 2% 一段時間。分析師認為，美元走強可能只是暫時的。

多倫多 CIBC 資本市場外匯北美主管 Bipan Rai 表示：「我們正在衡量美國於 2024 年增息的可能性，這將使美元長期承壓。」

週四英鎊美元小跌至 1.2960，受英國央行 (Bank of England) 會議的負利率言論影響而走軟，今日英鎊處於震盪區間，在 1.2866 至 1.2981 間波動。

美國民主黨候選人拜登今日在推特上表示，若英國違反脫歐協議，英國也別指望美國簽署任何貿易協議。

歐盟委員會主席 von der Leyen 週四表示，由於英國已在捕魚權方面對歐盟做出妥協，她認為英歐仍有可能達成脫歐協議，無協議脫歐風險降低，使得英鎊收復部分跌幅。

截至週五 (18 日) 台灣時間 5:30 價格： 

美元指數來到 92.918。-0.22%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1852 美元。+0.20%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2969 美元。+0.06%

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.7309 美元。+0.09%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3178 加幣。-0.12%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 104.69 日圓。-0.30%

相關新聞