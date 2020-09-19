Fed卡什卡利：2%通膨目標需至少維持一年才能升息

明尼阿波斯聯準銀行總裁卡什卡利 (Neel Kashkari) 週五 (18 日) 表示，至少得等到通膨率達到 2% 目標並持續長達一年時間，聯準會 (Fed) 才能考慮調高基準利率。

卡什卡里是聯準會中最直言不諱的鴿派代表，他擔憂 Fed 針對升息的新前瞻指引，會害得 Fed 重蹈覆轍並再次過早收緊貨幣政策，他呼籲 Fed 應堅定執行通膨目標。

美國聯邦公開委員會 (FOMC) 週三表示，Fed 預計將維持利率近零至 2023 年年底，以確保勞動力市場達到充分就業，且通膨達標 2% 並維持一段時間。

卡什卡里認為新的前瞻指引可能會讓 FOMC 再次犯下 2015 年至 2018 年間的錯誤，當時 Fed 在實現就業和通膨目標前就調高基準利率，導致 Fed 在 2019 年連續三度降息，以應對當時因美中貿易緊張局勢加劇而放緩的全球經濟。

MarketWatch 報導，自 2008 年來，市場始終認為，物價一旦開始上升，通膨就會加速，聯準會 (Fed) 也因此升息來抑制通膨。然而卡什卡利稱，這種理論就和「鬼故事」一樣不可信，但因為沒有數據能證明通膨即將飆升，因此也不能否定該理論。

部分經濟學家憂心，消費者物價指數 (CPI) 將暗示著通膨時代的來臨。過去三個月來，美國 CPI 年增率達 6.3%，為 2008 年來最高水平。排除食品、能源等波動性因素後，核心 CPI 年增 5.1，是 1991 年以來的最高水平，核心商品年增 8.1%，為 1982 年以來最高紀錄。

週五亞特蘭大 Fed 分行總裁 Raphael Bostic 指出，新冠疫情 (COVID-19) 很大程度地影響著物價。聖路易斯 Fed 分行總裁 James Bullard 週五也表示：「每月和每季的 CPI 都在波動，因此很難判斷出未來通膨走向。」

Bullard 認為下列這幾項因素有助於推高物價，包括 Fed 採取更寬鬆的政策、巨額的財政赤字，以及考慮到第三季 GDP 年增率達 30% 的可能性。

卡什卡里強調，通膨是 Fed 首要處理的問題，雖然 Fed 知道如何應對飆升的通膨率，但 Fed 卻沒有足夠的措施應對低通膨。他更指出，持續性的低通膨正對全球發達經濟體構成威脅。

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