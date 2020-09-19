〈熱門股〉雙鴻上修營運展望 股價創波段新高收復短均

散熱大廠雙鴻 (3324-TW) 受惠韓系手機客戶拉貨力道回溫，加上 5G 高速傳輸帶動散熱需求強勁，及既有伺服器需求推升，上調營運展望，激勵本周股價走勢強勁，站穩所有短均，周五 (18 日) 收在 240.5 元，創波段新高。

雙鴻為韓系手機品牌主要供應商之一，今年受到新冠肺炎疫情、美中貿易戰持續蔓延，手機需求疲軟，客戶訂單量也減少，壓抑本季營運；不過，近期需求顯著回溫，第三季營運估可優於第二季，第四季也將更好。

雙鴻同樣受惠伺服器需求帶動，尤其疫情帶動宅經濟、電競與雲端需求增加，雙鴻旗下品牌客戶包括 Facebook、AWS 及 Google，占出貨比重約 5 成，其中 Facebook 需求最強，全年伺服器營收仍可年增 15%。

據雙鴻 7、8 月合計營收 21.28 億元來看，與第 2 季營收 29.9 億元僅有 8.62 億元缺口，據悉雙鴻 9 月營收可望維持 10 億元，第 3 季營收可望季增 5% 以上。

雙鴻指出，筆電、伺服器、顯示卡等需求動能延續，其中，部分高階筆電將導入單價較高的熱板，有助毛利率成長，整體來看，下半年營運仍不看淡，全年目標年增 15%，續拚創新高。