筆電代工廠Q3出貨再攀高 動能看旺至明年

筆電代工廠今年受惠遠距商機爆發，加上下半年傳統旺季拉貨，需求優於預期，市場看好，第 3 季整體筆電出貨量將再優於第 2 季，創近年單季新高，其中，廣達 (2382-TW) 教育機種追單強勁，出貨可望季增逾 2 成、年增翻倍，位居組裝代工廠之冠，拉貨動能將延續至明年第 1 季。

廣達 Q3 筆電出貨將再新高 緯創、英業達維持 Q2 水準

根據組裝代工廠廣達、仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW)、和碩 (4938-TW)7、8 月公布的出貨量數據、展望，廣達 9 月筆電出貨量將可望維持 600 萬台高檔，改寫歷史次高紀錄，推升第 3 季出貨量逼近 1800 萬台，仁寶則受部分零組件供應吃緊，估第 3 季出貨量將較第 2 季小幅下滑。

緯創、英業達、和碩則同樣預期出貨量維持高檔，估單季將達約 500、570、300 萬台，維持第 2 季水準。

市調機構集邦 (TrendForce) 預期，第 3 季遠距商機延續，將推升全球筆電出貨量季增約 4%、達 5500 萬台，全年出貨量更將創下 2012 年以來，近八年新高，達 1 億 8763 萬台、年增 14.4%，另一家研調則指出，全年由組裝代工廠出貨的筆電也將創高，達逾 1.38 億台、年增 2 成。

筆電成產業顯學 兩原因導致缺貨

在遠距課程強大需求助推下，教育 Chromebook 賣到缺貨，為近十年首見，包含廣達、仁寶、和碩等都受惠這一波教育需求，和碩董事長童子賢日前更直言，疫情讓過去被視為低毛利的筆電產品成為產業顯學。

除了疫情帶動爆發性遠距需求外，讓筆電從第 2 季以來供不應求還有零組件缺料問題，產業人士分析，近十年智慧型手機風潮崛起，擠壓筆電市場需求，廠商普遍放緩產能投資，以面板驅動 IC、電源管理晶片等所需的 8 吋晶圓為例，近年廠商未有大型投資，供需嚴重失衡下，訂單滿到明年。

產業人士進一步指出，晶圓廠普遍也未計畫擴大投資 8 吋晶圓產能，主因是 8 吋晶圓已是成熟製程，加上新產能建置時間長，並不符合效益，現階段只能以全產能出貨因應客戶需求，未滿足需求採逐月遞延出貨方式進行。

明年筆電將回歸正常需求 品牌廠積極布局專業市場

今年在遠距工作、遠距教學需求下，筆電出貨量將創下近 8 年新高，其中，依集邦資料顯示，教育用 Chromebook 全年將可望出貨逾 2000 萬台，年增近 2 成，成最大贏家，但供應鏈認為，隨著缺料問題明年上半年逐步緩解、遠距需求滿足後，筆電市場將回歸往年需求。

展望未來，筆電品牌廠也積極開發專業型市場商機，以筆電雙 A 宏碁 (2353-TW)、華碩 (2357-TW) 為例，就先後布局電競 (Gaming)、創作者 (Creator) 市場，宏碁今年六月更進一步推出第三個筆電子品牌 Enduro，瞄準強固型電腦市場，微星 (2377-TW) 則看準商務市場發展，宣布推出商務與生產力產品線。