比爾蓋茲：限制中國半導體業 美國短多長空

在美國對華為實施晶片封殺令進入第 5 天時，微軟前 CEO 比爾蓋茲接受媒體專訪時明確反對美國不將晶片賣給中國企業，並進一步強調此舉將迫使中國半導體產業大規模走向自給自足，最終結果美國半導體企業將會受害。

他主張美國要積極與中國接觸，而這過程中美關係會彼此受益。美國過去曾把高附加價值，高技術性的產品賣給中國，如噴射引擎、娛樂產業和高階晶片。而這些產品也為美國創造不少高薪工作。

現在美國政策逼使中國開始自己製造晶片，最終美國必然會失去半導體產業所帶來的巨大收益，美國也將喪失一批高薪職位的勞動力。

而且長遠來看中國必定能夠在晶片方面做到自給自足，所以美國的打壓行為只會在短期內對華為產生影響，從長期角度來看美國才是受損最嚴重的那一方。

(圖片: AFP)

中國官方指出，目前中國計劃加速研製「中國晶片」的腳步。中國媒體指出，中國政府計劃 2025 年前耗資 9.5 兆人民幣，發展半導體產業。中國政府高層將於 10 月開會，制定下一個五年的經濟發展策略，全力發展第三代半導體產業，並提供科學研究、教育和融資等方面的援助。這項任務的優先地位，外媒形容「如同製造原子彈一樣」。

中國中科院院長白春禮日前已對美國放話指出，只要美國限制中國哪一類科技產業，中科院就全力投入該產業的研究。目前中科院已啟動 DRAM 晶片相關的研究，全力在短時間內達到中國晶片技術的突破。

