沃爾瑪與字節跳動達成協議 取得TikTok Global 7.5%股權

周日 (20 日) 沃爾瑪在官網宣佈已初步同意購買 TikTok Global 7.5% 的股份，並簽訂商業協定，為 TikTok Global 提供電子商務、訂單執行、支付和其他相關事業的服務。同時沃爾瑪 CEO Doug McMillon 也將擔任 TikTok Global 的五名董事之一。

在新成立的 TikTok Global 中，字節跳動將持股 80%，甲骨文則將持有 12.5% 的股權，並會將所有美國用戶數據儲存在甲骨文的雲端伺服器內，以符合美國國家安全要求。

19 日 TikTok 發佈聲明表示，母公司字節跳動與美國甲骨文和沃爾瑪兩家公司達成原則性共識，三方將根據共識盡速達成符合美中兩國法律規定的合作協議。

聲明內容指出這份原則性共識已作為提案交給美國政府，TikTok 認為三方原則性共識將解決公司未來在美國營運和發展的問題。TikTok 願繼續為包含 1 億美國用戶在內的全球用戶提供「一個安全和包容的平台。」

(圖片: AFP)

而美國總統川普也在隨後表達他原則上批准甲骨文和沃爾瑪與字節跳動有關於 TikTok 的交易。

美國商務部亦隨即表示將延後實施之前宣佈有關禁止 TikTok App 在美國境內下載和更新的決定，日期將從美國當地時間 20 日延後到 27 日。

龐培歐 (Mike Pompeo) 周日在節目專訪時指出，這項交易如果最後得到批准，將確保任何美國人的個資都不會被中國任何單位取得，並防止把個資轉移到美國不想要的地方。美國將確保與中國間的防火牆是有效的，同時確保資料儲存的地方和中共的資訊系統沒有連接。