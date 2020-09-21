〈陸股盤後〉中國實體清單外資驚 A股量縮下跌

美股上周五出現回檔，周一 (21 日) 亞洲盤美股期貨盤也未見好轉，導致 A 股三大指數在開平高後震盪走低，同時中國實體清單正式推出，雖然尚未見到實際被納入的外國企業，但影響外資持股意願，導致北向資金退場。

中國版的實體清單引發市場不確定性，加上中國國慶長假將至，導致市場成交量低迷，今日滬深兩市合計成交 7551 億人民幣，較前一個交易日減少 806 億人民幣。

盤面上，軍工類股領漲，證券、數位貨幣等表現不俗，而旅遊、汽車、機場航運、白酒等類股下滑。

資料來源: 東方財富網, 上證綜指日線走勢

截至收盤，上證綜指下跌 0.63%，報 3316.94 點；深證成指下跌 0.72%，報 13149.50 點；創業板指下跌 1.03%，報 2569.22 點。

北向資金進出方面，在上周五北向資金大舉買超 95 億人民幣後，今日吐回約 65 億人民幣，其中滬股通賣超人民幣 32 億元，深股通賣超人民幣 33 億元。

產業消息

TikTok 美國業務有機會順利運行，字節跳動概念股成盤中少數亮點，省廣集團、科達股份紛紛漲停，天龍集團大漲 6.3%、炫耀國際大漲 5.29%、金科文化 大漲 5.38%、凱撒文化上漲 1.9%。

中國證券產業再現整併潮，國聯證券與國金證券均暫停交易，前者公告表示將透過換股的方式合併國金證券，利多消息帶動同業走揚，國元證券大漲 8.1%、浙商證券大漲 4.5%、哈高科上漲 1.6%、第一創業上漲 1.9%。

法人觀點

國泰君安認為市場短期仍屬區間震盪行情。今日市場走勢不如預期，反映出臨近長假市場的謹慎心態，投資人的風險偏好仍然受到外在因素抑制。不過指數回檔空間也相對有限，目前中國經濟復甦強勁，經濟數據不斷改善中，內需對經濟貢獻率增加。

另有分析指出今日在證券業的重大利多下並未強勢表現，接下來重點關注的方向主要以證券為首的金融產業動向，及低估值類股資金作多的持續性。投資人目前應避開高估值、高價位及高波動等類股。

