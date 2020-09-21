中國9月一年與五年期LPR報價 連五月不變

周一 (21 日) 中國銀行間同業拆款中心公布 9 月份 LPR 報價，1 年期貸款市場報價利率 (LPR) 為 3.85%，預期 3.85%，前期 3.85%。5 年期貸款市場報價利率 (LPR) 為 4.65%，預期 4.65%，前期 4.65%，LPR 報價已連續五個月不變。

資料來源: 中國銀行業同業拆款中心

分析人士認為，目前中國人行的利率政策已形成「逆回購 - MLF-LPR」的傳導路線。近期中國人行進行人民幣 6000 億元 MLF 操作中，利率並未改變。因此，周一 (21 日)LPR 報價維持與前一個月相同已是可合理預期。

東方金誠則表示，在這段時間銀行資金成本存在一定上漲壓力，所以銀行下調 9 月 LPR 報價的誘因不足。而根據中國人行公告，存量浮動利率貸款定價基準轉換原則上應於 2020 年 8 月 31 日前完成。這意味著，銀行淨利差對 LPR 報價敏感度將進一步上升，所以銀行業在下調 LPR 報價會更謹慎。

至於在匯率影響層面上，中信證券認為人民幣升值不會對貨幣政策造成影響。人民幣對美元升值只是中美兩國經濟在新冠肺炎疫情衝擊後基本面差異的正常反映。現階段而言外在環境不會導致中國面臨大幅的資本流出，而且在「雙循環」的國家政策發展格局下，隨著中國資本市場進一步發展壯大，外資仍會持續流進中國。

