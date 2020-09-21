加速氫能源車市發展 中國新增補助方案

中國財政部周一 (21 日) 宣布，將擴大補助新能源車，其中為支持氫能源車市供應鏈與技術發展，彌補技術與零件的缺陷，除原先直接補貼，將採取「先審核，後補貼」的方式，激勵企業能更積極地提升氫能源相關發展。

中國除作為全球最大汽車市場外，近年來亦是新能源汽車 (NEV) 的最大市場，其中包含電池電動車、插電式混合動力車以及氫能源汽車等。相較前兩者超過 400 萬輛汽車，中國氫燃料汽車僅約超過 7 千輛，加氫站約 80 座。

儘管之前已推補助措施，中國在新能源發展上，仍缺少關鍵技術與零組件開發能力，因此，為加速新能源市場發展，中國財政部周一公告表示，新政策將結合地方政府與企業公同合作，以建立成熟供應鏈與商業模式為目標。

其中，氫能源市場發展方面，據官方文件表示，地方政府與企業須需向官方提出證明文件，以證明合資項目能降低氫燃料的價格、增加加氫站的數量、擴大當地氫能源汽車車隊及相關技術革新等，若經政府審核通過後，將能因此獲得政府獎勵。

近年氫能源汽車日漸受矚目，其中包括日系車廠豐田與韓系車廠現代在內的全球汽車製造商都紛紛宣布未來將在中國推出氫能源汽車的計劃，有望擴大氫能源汽車市場並加速該市場發展。