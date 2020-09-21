熱錢又攻破楊金龍防線 台幣飆升逾2角 逾7年半來首見失守29元

台北匯市今 (21) 日開盤後隨即又上演激情行情，開盤不到 15 分鐘升破 29 元整數大關，是 2013 年 1 月下旬以來首見，開盤 30 分鐘最高來到 28.945 元，升值多達 2.07 角，法人認為，已下拉的楊金龍防線又宣告失守，恐怕在美元弱勢趨勢下，台幣將持續探高，先看央行尾盤守 29 元的態度。

台幣今日以 29.16 元、小貶 0.8 分開出後，隨即強勁升值衝破 29 元整數大關，升值多達 2.07 角。

日前央行第三季理監事會議後，央行總裁楊金龍重申台幣對美元匯率波動穩定、居中，並強調，資金若大量進出導致匯率高度波動會進場調節。

不過，早在第二季的理監事會議就有不少理事表態憂心台幣持續升值，將影響國內中小企業出口，宜密切關注新台幣匯率對廠商和產業的影響。

接下來，央行該如何因應強勢的台幣匯率，仍有待觀察。

在匯市走強之際，台股加權指數也受到拉抬，開低走高，盤中漲點一度擴大至 50 點，國泰證期研究部認為，美元弱勢，台幣偏強趨勢暫難扭轉，此有利外資在台股操作偏多，雖短線美股高檔整理影響外資偏多操作意願，但只要美股止穩轉多，預期外資在台股買超將有望擴大。