北京自貿區推出 以服務、數位為主軸

周一 (21 日) 中國國務院公布北京、湖南、安徽自由貿易試驗區方案及浙江自由貿易試驗區擴大區域方案。當中，北京自貿試驗區目標放在形成具全球影響力的科技創新中心，加速打造服務業擴大開放先行區、數位經濟試驗區，建設京津冀合作發展的高水準開放平台。

北京自貿試驗區實施範圍達 119.68 平方公里，涵蓋三大區域：科技創新區 31.85 平方公里，國際商務服務區 48.34 平方公里 (內含北京天竺綜合保稅區 5.466 平方公里)，高階產業區 39.49 平方公里。

隨著北京、湖南、安徽 3 個新成員的加入，中國自貿區數量目前已經擴大至 21 個。

這 21 個自貿區包括上海、廣東、天津、福建、遼寧、浙江、河南、湖北、重慶、四川、陝西、海南、山東、江蘇、河北、雲南、廣西、黑龍江、北京、湖南、安徽。

從 2013 年上海自貿區一枝獨秀以來，中國自貿區已擴大到 21 個，中國自貿區已經從點、線，擴大到面，中國沿海省份已全部是自貿區，實現中國沿海省份自貿區的全覆蓋。

(圖片: AFP)

而在這 21 個自貿區中，北京自貿區是最為特別，其定位在「服務業擴大開放先行區、數位經濟試驗區」，這已與其它城市有所不同。

服務業、數位經濟本身就是北京手上的兩張王牌。根據數據顯示，北京服務業佔 GDP 的比重全國最高，超過 80%；北京數位經濟增加值佔 GDP 比重超過 50%，同樣排在中國第一。

而服務業開放是中國全方位對外開放的重要戰略方向之一，只是放眼中國整體的外貿格局，服務貿易仍顯不足。

長期以來，服務貿易逆差一直是中國貿易逆差的主要來源，與商品貿易動輒幾十兆人民幣的規模相比，中國服務貿易規模只有數兆人民幣，且服務進出口占中國整體進出口的比重不到 20%，與美國、日本等已開發經濟體相比有明顯落差。因此以北京為服務貿易先行開放的窗口，在全中國有帶頭示範的作用。

