華為禁令效應將顯現 中國手機市場明年將重新洗牌

研調機構 TrendForce 指出，華為禁令尚未減緩，加上華為銷售地區中國內部為主，預期其他中國手機品牌小米、OPPO 與 Vivo 等可望受惠，因此在整體市場規模未明顯擴大下，競爭將更為激烈。

TrendForce 表示，美國政府宣布，任何使用美國技術、軟體等相關零組件，未經美國商務部許可，不得出貨給華為；華為除面臨半導體產能、處理器晶片、面板零組件限制外，近期鏡頭模組也出現缺料疑慮，預計將衝擊明年上半年手機產量。

TrendForce 預估，華為今年手機生產量約 1.7 億支，較過去預測 1.9 億支調降約 10%，此外，考量華為以中國市場為主，若華為禁令未緩解，同為競爭對手的中國品牌小米 (Xiaomi)、OPPO 與 Vivo 等可望受惠。

TrendForce 指出，目前小米、OPPO 及 Vivo 陸續加大生產目標，並同步積極備料，提高市場鋪貨，以小米最為積極，其次為 OPPO，不過，今年半導體產能滿載，零組件也面臨缺料問題，導致該三家手機廠今年難有大幅產量，各手機廠今年市占率變動不大，估華為 14%、小米 12%、OPPO11%、Vivo9%。

TrendForce 認為，華為流失的市占率與半導體產能供貨吃緊等因素，將驅使小米、OPPO、Vivo 等藉由擴大生產目標，以獲取更多供應鏈資源，並提前在今年第四季展開零組件爭奪戰。